Gwiazdor namawiał nieletnie fanki do przysyłania filmów pornograficznych. Sąd bezlitosny

Amerykański celebryta i gwiazdor YouTube’a Austin Jones został skazany na 10 lat więzienia za namawianie nieletnich fanek do przysyłania mu filmów, na których są rozebrane oraz posiadanie dziecięcej pornografii. Prokuratura wnosiła o 11-letni wyrok, obrona liczyła na maksymalnie pięcioletni.

Śledczy ustalili, że Austin wykorzystując swoją popularność wymusił na sześciu dziewczynkach przysyłanie mu pornograficznych materiałów ze swoim udziałem. Prokurator wskazał przed sądem, że celebryta „szukał ofiar, wykorzystywał ich słabości i ich uwielbienie dla niego i robił to regularnie”.



Austin z Bloomingdale w stanie Illinois został aresztowany w 2017 roku. Ze zgromadzonego materiału wynika, że podczas rozmów na czacie z nastolatkami miał wypytywać o ich wiek, a następnie przekonać je, aby udowodniły, że „są jego największymi fankami”. Dowodem miały być nagrane przez nie filmy erotyczne.



Jedna z pokrzywdzonych dziewczyn zeznała, że dla Jonesa tylko w maju 2017 roku nakręciła aż 15 filmików w ramach jej „przesłuchania”, przy czym na dziesięciu z nich była naga od pasa w dół. Dodała również, że Youtuber zachęcał ją do „wytężonej pracy”.



Ustalono, że Jones namówił sześć dziewczynek do przysyłania mu materiałów pornograficznych. Liczba nieletnich fanek, z którymi korespondował sięgała natomiast 30.

źródło: FOX News

Obrona wnioskowała przed sądem w Chicago o niską karę, argumentując że życie Jonesa było naznaczone „przemocą, bólem, stratą i śmiercią” i że sam będąc nieletnim padł on ofiarą wykorzystywania seksualnego .Popularność 26-letni Austin Jones zdobył dzięki śpiewaniu piosenek m.in. Justina Biebera. W serwisie YouTube obserwowało go ponad 540 tys. osób, zaś jego filmy miały ponad 20 mln wyświetleń. Jego strona została zawieszona w lutym 2019 roku gdy został przez sąd uznany winnym przestępstw seksualnych.