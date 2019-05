„My w Polsce najlepiej wiemy, co dobrze służy naszemu narodowi”

Bycie członkiem Unii Europejskiej i NATO to wymóg polskiego patriotyzmu, ale Polska musi zachować podmiotowość, żebyśmy mogli robić to, co dobrze Polsce służy, a my tu w Polsce najlepiej wiemy, co dobrze służy naszemu narodowi – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas pikniku patriotycznego zorganizowanego przez PiS w Pułtusku (woj. mazowieckie).

Kaczyński podkreślił, że patriotyzm nie może być tylko bierną postawą, ale prowadzić do aktywności obywatelskiej i aktywności w sferze życia publicznego.



– My wiemy, co trzeba robić, by Polska była silniejsza, a każdy patriota chce, żeby była silniejsza, żeby była dostatniejsza, szczęśliwsza, tzn. żeby ludzie w Polsce byli szczęśliwi, zadowoleni ze swojego losu, byśmy się liczyli na arenie międzynarodowej, żeby z nami się liczono, żeby nas nie obrażano i żeby nas nie próbowano obrabować – przekonywał.



Odniósł się także do wystąpienia redaktora naczelnego „Liberte” Leszka Jażdżewski, który przed wystąpieniem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska z okazji Święta 3 Maja skrytykował Kościół. – Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu – mówił Jażdżewski. – Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę – powiedział Kaczyński.



Prezes PiS stwierdził, że trzeba przede wszystkim budować sprawny aparat państwowy. – Musimy mieć sprawną demokrację, sprawne państwo, które dba o nasze interesy, dba o to, by Polska działająca dzisiaj w pewnych konkretnych okolicznościach, będąca członkiem UE – to jest dzisiaj wymóg polskiego patriotyzmu, będąca dzisiaj członkiem NATO – to też jest wymóg polskiego patriotyzmu, żeby ta Polska jednocześnie zachowywała podmiotowość, żeby za nią nie decydowano, żeby mogła załatwiać swoje sprawy w taki sposób, jaki jest właściwy, jaki jest popierany przez większość społeczeństwa, żebyśmy mogli po prostu robić to, co dobrze Polsce służy, a my tu w Polsce najlepiej wiemy, co dobrze służy naszemu narodowi, naszej ojczyźnie – dodał Kaczyński.

Patriotyczna polityka



Kaczyński przekonywał również, że obecny obóz rządzący prowadzi patriotyczną politykę. – Chociaż oczywiście nie wszystko możemy uzyskać od razu, ale jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy na drodze ku temu, by Polska była naprawdę taka, jakiej byśmy chcieli – powiedział. Jak dodał, nie jest to kwestia „wielu dziesięcioleci”. – To można uzyskać w ciągu dziesięciu, kilkunastu lat – wskazał.



– To jest nasza propozycja patriotycznej polityki, patriotycznej postawy, patriotycznego wychowania. To jest odwołanie się do tych, którzy o Polskę walczyli, którzy często płacili za to życiem, a nie do tych, którzy wysługiwali się innym – i to często tymi, którzy Polskę, Polaków, nasz naród prześladowali – dodał. – Nie dajcie się państwo zwieść, nie dajcie się oszukać, nie ma dzisiaj alternatywy, patriotycznej alternatywy dla tej polityki, którą podjęliśmy, zapowiedzieliśmy, realizujemy. Dotrzymujemy słowa, bo jesteśmy polskimi patriotami – podkreślił.



Prezes PiS wskazał, że trzeba bronić godności Polski, która według niego jest dziś często atakowana. – Można mówić o dyfamacji, czyli obrażaniu Polski; obrażaniu Polski w skali międzynarodowej. Przypisuje się nam niemieckie zbrodnie, przypisuje się nam rolę w II wojnie światowej dokładnie odwrotną od tej, którą naprawdę odgrywaliśmy. Byliśmy pierwszymi, którzy stanęli do walki z bronią w ręku a próbuje się z nas zrobić sojuszników Hitlera – zwrócił uwagę.



Jak dodał, „próbuje się jeszcze czegoś więcej, próbuje się stwierdzić, że Polska ma w związku z II wojną światową jakieś zobowiązania finansowe". – Otóż są zobowiązania finansowe: wobec Polski i Polaków a Polska żadnych zobowiązań nie ma. I to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności i przyzwoitości. To nam należy zapłacić, to nam są niektórzy na zachód od polskich granic winni dziesiątki, setki miliardów euro czy dolarów, może nawet więcej niż bilion, my nie jesteśmy nikomu nic winni – podkreślał Kaczyński.

Wenecja Mazowsza



Premier Mateusz Morawiecki podkreślił natomiast, że patriotyzm zaczyna się od szacunku do flagi, godła i hymnu narodowego i wiedzie przez odpowiednią politykę gospodarczą po działania na polu różnych polityk publicznych. Wskazał też, że Pułtusk nazywany jest Wenecją Mazowsza. Dodał przy tym, że Wenecja, która była wielką potęgą handlową, straciła swoje znaczenie i jest dziś tylko miejscem turystycznym.



– My nie chcemy, żeby Europa stała się takim skansenem w przyszłości. Chcemy, żeby Europa była silna, nowoczesna, silna swoją wielką kulturą chrześcijańskiej Europy – powiedział szef rządu. – Nie chcemy, żeby Polska była gdzieś skansenem Europy, żeby się rozpłynęła wśród różnych ideologii. Dla nas Polska jest świętością i wartością, która ma trwać dekady i wieki – dodał.



W swoim przemówieniu Morawiecki podkreślił także, że rząd jest obecnie w 1/2-1/3 drogi, którą sobie wytyczył. – Potrzebujemy teraz w tych dwóch turach – wyborach do Parlamentu Europejskiego i do parlamentu krajowego – tych zwycięstw, potrzebujemy, że dalej zmieniać Polskę na lepsze – mówił.



– Naszą ofertą dla Polski była samodzielna, oryginalna polityka gospodarcza, polityka patriotyczna, polityka, która miała do takich miast jak Pułtusk, jak miasta Mazowsza, właśnie te, które są dużo mniej rozwinięte niż Warszawa czy wielkie ośrodki, miała tutaj przynieść prace, lepsze zarobki, coraz lepsze zarobki, coraz wyższy poziom życia, przynieść rozwój, przynieść inwestycje i to jest nasze zobowiązanie na kolejne lata – podkreślał premier.



Jak dodał, „jeśli wyborcy nam zaufają, to będziemy dalej kontynuować prace dla dobra wszystkich mieszkańców Polski, ale w szczególności również dla tych, którzy byli zapomniani”. – Nasza filozofia europeizacji to jest europeizacja naszych zarobków, naszych zasobów, naszych możliwości, nie europeizacja naszej kultury czy import nowinek obyczajowych albo rewolucji kulturowych – to nie jest europeizacja, której chcemy – zaznaczył.

Cykl konwencji



Na początku marca PiS zainaugurowało konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wówczas zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.



Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans.



W deklaracji zapisano też sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy, zrównoważony rozwój jako podstawy silnej UE czy STOP nielegalnej imigracji.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.