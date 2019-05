UE w konstytucji? Nawet nie wiadomo, o jakiej Unii mówimy [OPINIA]

Od kilku dni KE i PiS licytują się, kto bardziej chce wpisać do konstytucji przynależność Polski do Unii Europejskiej. Problem w tym, że każdy myśli o innej Europie, a konstytucję mamy jedną. Czy na pewno prezydent Andrzej Duda chce wpisać do ustawy zasadniczej Unię, jaką proponuje Donald Tusk i jego alter ego Leszek Jażdżewski?

Leszek Jażdżewski, który miał rozgrzać publiczność przed głównym show przewodniczącego Tuska, troszkę mu je skradł. Atakując Kościół równie efekciarską, co prymitywną retoryką, wzbudził aplauz, a wręcz entuzjazm publiczności, wśród której zasiadł kwiat polityków Koalicji. Choć sam Donald Tusk nie klaskał. Słuchał skupiony z poważną miną, jakby sprawdzał, czy wszystko idzie zgodnie z planem.



Według niego Leszek Jażdżewski najpewniej nie pełnił tylko roli supportu czy zagajacza. Jego zadanie było ważniejsze. Miał przede wszystkim wytłumaczyć intencje głównego showmana na scenie. W swoim „wykładzie” zdawał się klarować zebranym, że nie muszą przejmować się sprzecznościami, jakie zaraz usłyszą w wystąpieniu Donalda Tuska, bo tego wymaga taktyka. Nikogo w auli nie powinna zmylić umieszczona w następującym później wystąpieniu refleksja o braku wykluczania kogokolwiek po zwycięstwie. W końcu sam Jażdżewski też proponuje obniżenie temperatury konfliktu, wzywając do zaprzestania przerzucania się inwektywami, by w kolejnym zdaniu nazwać przeciwników świniami („...rywalizacja na inwektywy i złe emocje nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry.”)

Podobne sprzeczności nie są czymś nowym. W końcu całkiem niedawno, podczas tzw. Igrzysk Wolności w Łodzi, organizowanych również przez Leszka Jażdżewskiego, Donald Tusk też nie przebierał w słowach i nazywał swoich oponentów bolszewikami.

Przewodniczący Rady Europejskiej w pierwszych zdaniach swojego 3-majowego wystąpienia zaznaczył, że przyjechał do ludzi, którzy chcą łączyć, nie dzielić. Jażdżewski zdaje się wyjaśniać sens tej deklaracji. Należy się łączyć, ale między sobą, po to, by móc przeciwstawić, tym, którzy nie pójdą z nami. To „nas” ma łączyć spójnik „i”, o którym tyle mówił główny prelegent.



Swoim przeciwnikom zarówno Jażdżewski, jak i Tusk mieli tylko żenujące porównania i żarty, jak ten o wspomnianych świniach, czy Węgrzech, „sojuszniku strony rządzącej”, porównywanych do części ciała znajdującej poniżej serca i pozostającej w opozycji do głowy. Przewodniczący Rady Europejskiej zaproponował retorykę pozbawioną przemocy, ale, jak dodał, pojmowaną na sposób przyjęty przez Lecha Wałęsę. Laureat pokojowej nagrody Nobla przynajmniej szczerze deklaruje, że kto się z nim nie zgodzi, będzie musiał skakać przez okno lub jeść w celi śledzie bez popijania.

Donald Tusk kpi z miejsca Polski w Europie. Aspiracje do traktowania swojego kraju na równi z innymi nazywa dążeniem do hegemonii. Drwi z pojęcia narodu, a samą Konstytucję 3 Maja, którą przyjechał uczcić, nazywa „niezbyt postępową”, bo w końcu ta amerykańska przetrwała z poprawkami do dziś. Ciężko spekulować, po co w takim dniu takie słowa. Może przewodniczący RE chciał jedynie sprostować słowa Ryszarda Petru, który ubolewał, że PiS niszczy konstytucję, która przetrwała ponad 200 lat. A może był to jeszcze jeden argument za tym, by Polska nie miała zbyt wygórowanego zdania o sobie.



Po 3-majowym wiecu na Uniwersytecie Warszawskim Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Europejskiej ogłosiła już Donalda Tuska prezydentem Polski, a demokratycznie wybranego na to stanowisko Andrzeja Dudę nazwała lokatorem pałacu prezydenckiego.



Sam prezydent RP wystąpił z inicjatywą wpisania obecności Polski w Unii Europejskiej do ustawy zasadniczej. O to samo wnioskuje również Koalicja Europejska. Czy należy upatrywać w tym pojednania, wspólnego dążenia do jednego celu? Czy na pewno prezydentowi Dudzie chodzi o Unię Tuska i Jażdżewskiego wpisaną do konstytucji Rzeczypospolitej? Może najpierw lepiej zdecydować, jaką Unię chcemy wpisać do konstytucji, a potem porozmawiajmy, czy w ogóle warto to robić.