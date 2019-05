Franciszek zwołał naradę w sprawie Ukrainy. „Pragnie dać znak swojej bliskości”

Papież Franciszek zwołał specjalną naradę w sprawie Ukrainy z udziałem kierownictwa tamtejszego Kościoła Greckokatolickiego – poinformował Watykan. Decyzję tę wyjaśniono „delikatną i złożoną sytuacją” w tym kraju.

W komunikacie watykańskiego biura prasowego ogłoszono, że papież postanowił zaprosić do Rzymu w dniach 5-6 lipca „arcybiskupa większego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, członków Synodu stałego i metropolitów”. Arcybiskupem większym, zwierzchnikiem tego Kościoła jest Swiatosław Szewczuk.



„Tym spotkaniem Ojciec Święty pragnie dać znak swojej bliskości z Ukraińskim Kościołem Greckokatolickim, który pełni posługę duszpasterską zarówno w ojczyźnie jak i w różnych miejscach na świecie” – wskazano w komunikacie.



Napisano w niej też, że narada ta będzie „kolejną okazją, by pogłębić analizę życia i potrzeb Ukrainy i określić sposoby, jak Kościół katolicki, a szczególnie Kościół greckokatolicki może jeszcze bardziej skutecznie poświęcić się głoszeniu Ewangelii, przyczynić się do wsparcia tych, którzy cierpią i do wspierania pokoju, porozumienia, na ile to możliwe, z Kościołem katolickim obrządku łacińskiego i z innymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi”.



W spotkaniu będą też uczestniczyć przełożeni urzędów Kurii Rzymskiej.



Ukraiński Kościół Greckokatolicki powstał w wyniku unii brzeskiej w 1596 roku. Część prawosławnych biskupów na wschodnich terenach Rzeczypospolitej zadeklarowała wówczas uznanie władzy papieża, przy zachowaniu własnej tradycji liturgicznej. Po II wojnie światowej na terenach włączonych do Ukraińskiej SRR władze zlikwidowały Kościół i włączyły go do Cerkwi Rosyjskiej. Za wyznawanie po kryjomu swojej wiary unici byli prześladowani. Kościół odzyskał wolność dopiero po 1991 roku i ogłoszeniu niepodległości przez Ukrainę.

Na przełomie roku na Ukrainie doszło do wyzwolenia lokalnej Cerkwi spod rosyjskiego zwierzchnictwa. 15 grudnia ubiegłego roku w Kijowie na soborze zjednoczeniowym powstał autokefaliczny, lokalny Prawosławny Kościół Ukrainy. Jednocześnie wybrano jego pierwszego zwierzchnika, którym został 39-letni dotychczasowy metropolita perejasławski i białocerkiewski z Patriarchatu Kijowskiego Epifaniusz (Dumenko). 6 stycznia ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podpisał tomos o autokefalii Prawosławnego Kościoła Ukrainy.Utworzenie nowego Kościoła wywołało gwałtowny sprzeciw patriarchatu moskiewskiego, który już wcześniej zerwał wspólnotę eucharystyczną z Konstantynopolem. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego zapowiedział, że będzie nakładał kary kościelne na tych swoich biskupów, którzy odważą się przejść do nowej struktury. Mimo to kilkadziesiąt parafii zadeklarowało swoją przynależność do nowego Kościoła.