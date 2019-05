Schetyna: Do specjalisty maksymalnie w 21 dni. Żerko: Jak rządziliście moja żona dostała termin za 10 lat

Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni – zapowiedział podczas konwencji wyborczej KE Grzegorz Schetyna. „Super wiadomość. Ale jak rządziliście, to moja żona dostała termin na ponowne złożenie źle zrośniętego nadgarstka po złamaniu: 10 lat.” – napisał na twitterze profesor Stanisław Żerko.

Chcemy, aby wszyscy mieli dostęp do ochrony zdrowia na europejskim poziomie – przekonywał w sobotę w Białymstoku szef PO Grzegorz Schetyna. Wśród obietnic w tym zakresie wymienił m.in. skrócenie terminu oczekiwania do specjalisty do 21 dni.



Do tej zapowiedzi odniósł się na Twitterze profesor Stanisław Żerko. „Super wiadomość. Ale jak rządziliście, to moja żona dostała termin na ponowne złożenie źle zrośniętego nadgarstka po złamaniu: 10 lat” – napisał.



Pani Anna Żerko zimą 2011 roku złamała prawą rękę. Kość się zrosła, jednak nadgarstek cały czas bolał. Kobieta zdecydowała się więc pójść do lekarza, gdzie okazało się, że konieczna będzie operacja. Zgłosiła się do poznańskiego szpitala ortopedycznego, gdzie usłyszała, że jej chory nadgarstek może zostać zoperowany 12 października 2022 roku.



O sprawie zrobiło się głośno, gdy mąż pani Anny, Stanisław Żerko, ogłosił w mediach społecznościowych „konkurs”. „Szukam pacjenta, który przebije termin oczekiwania na operację, jaki ma moja żona. Chciałbym, żeby nagrodę zwycięzcy wręczył sam minister zdrowia” – napisał wówczas.

