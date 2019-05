PGE posadziła 95 tysięcy drzew w ramach akcji „Lasy pełne energii”

W ramach 19. edycji akcji „Lasy pełne energii” spółka PGE posadziła 95 tysięcy młodych drzew na terenie 14 województw – poinformowało biuro prasowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Jak poinformowała Sandra Apanasionek z Biura Komunikacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, dzięki współpracy PGE GiEK z Nadleśnictwami Bełchatów, Gryfino, Opole i Pieńsk oraz lokalnymi szkołami, podczas akcji zorganizowanych w czterech województwach zasadzono ponad 17 tysięcy nowych drzew, wśród których znalazły się świerki, sosny, buki oraz brzozy.



Jak zaznacza rzecznik PGE GiEK, niezależnie od udziału w akcji, grupa prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Tylko na terenie KWB Bełchatów i KWB Turów w wyniku rekultywacji terenów pogórniczych do końca 2018 roku spółka zasadziła blisko 47 mln sadzonek.



„Lasy pełne energii” to autorska, ekologiczna inicjatywa spółki PGE Dystrybucja, obecnie realizowana we wszystkich kluczowych spółkach Grupy. W jej ramach pracownicy wraz z rodzinami, pod opieką leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, a także dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej, harcerzy i lokalnych społeczności, przez ostatnie 19 lat posadzili blisko 600 tysięcy drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

#wieszwiecej Polub nas