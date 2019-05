Politolog o mniejszych środkach unijnych dla Polski: Jesteśmy ofiarą sukcesu

Artur Wróblewski, politolog Uczelni Łazarskiego, ocenił na antenie TVP Info, że Polska jest ofiarą sukcesu, przez co dostanie mniej pieniędzy z środków unijnych. Odnosząc się do słów Grzegorza Schetyny, który zapowiedział, że KE jest w stanie wynegocjować 100 mld zł więcej niż PiS, stwierdził, że jest to demagogia. Dodał, że Polska nadal będzie „największym beneficjentem środków spójności”.

Grzegorz Schetyna zapowiedział w sobotę, że Koalicja Europejska jest w stanie wynegocjować 100 mld zł więcej środków unijnych niż Prawo i Sprawiedliwość. – Myśmy uzyskali ponad 500 mld złotych, oni najwyżej 400. To miara klęski Kaczyńskiego i Morawieckiego – stwierdził Schetyna. – 100 mld więcej dla Polaków i dla Polski – dodał.



Do słów przewodniczącego PO odniósł się na antenie TVP Info politolog Artur Wróblewski, który stwierdził, że opowiadanie o złych negocjacjach jest demagogią.



– Pamiętajmy, że mniejszy budżet UE wynika z primo, brexitu, czyli nie będzie składki jednego z państw, secundo, mamy nowa metodologię podziału środków unijnych, czyli 80 proc. będzie uzależnionych od PKB, zamożności – powiedział i dodał, że „my niestety jesteśmy ofiarą sukcesu”.

– Bierze się teraz pod uwagę w funduszach spójności w nowej perspektywie budżetowej 2021-2027 elementy takie jak: problem migracji, bezrobocie wśród młodych, edukacja i sprawy ekologii. Dlatego siłą rzeczy Polska i inne kraje dostaną mniej – oznajmił Wróblewski.Podkreślił przy tym, że Polska nadal będzie „największym beneficjentem środków spójności”.