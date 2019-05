Berkowicz o „płatnych trollach PiS”: Są opłacani przez 500 plus. Internauci: Co za bełkot

„Tyle mówi się o płatnych trollach wykorzystywanych w kampanii, tymczasem PiS ma ich największą armię” – napisał na Twitterze kandydat Konfederacji Krzysztof Berkowicz i dodał, że „zwolennicy partii rządzącej broniący jej w internecie są opłacani oficjalnie przez 500+”. „Co za bełkot” – komentują internauci.

Konrad Berkowicz w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje jako jedynka Konfederacji w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.



35-latek jest wiceprezesem ugrupowania Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN). „Tyle mówi się o płatnych trollach wykorzystywanych w kampanii, tymczasem PiS ma ich największą armię – zwolennicy partii rządzącej broniący jej w internecie są opłacani oficjalnie – przez 500+ itp” – napisał w sobotę na Twitterze.

Tyle mówi się o płatnych trollach wykorzystywanych w kampanii, tymczasem PiS ma ich największą armię - zwolennicy partii rządzącej broniący jej w internecie są opłacani oficjalnie - przez 500+ itp. — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) 3 maja 2019

Internauci bardzo stanowczo zareagowali na ten wpis.„Jezus Maria! Chłopie weź przeproś za to. Skasuj i się nie wychylaj, bo siara!” – napisał jeden z użytkowników platformy.„Dobra robota! Pogarda dla potencjalnego elektoratu. Tak trzymać, 3% macie jak w banku.” – dodał kolejny.„Wiesz co Konrad? Właśnie zmieniłem zdanie na Twój temat, a było na prawdę dobre...” – nie szczędził krytyki inny użytkownik Twittera.„Co za bełkot. A traktowałem was na początku poważnie.” – czytamy w następnym komentarzu.

Jezus Maria! Chłopie weź przeproś za to. Skasuj i się nie wychylaj, bo siara! Kto tam u Was te social media ogarnia @krzysztofbosak?�� — Wojtek PL��️ (@Se_szol) 4 maja 2019

Dobra robota! Pogarda dla potencjalnego elektoratu. Tak trzymać, 3% macie jak w banku. — Sebastian Koszal (@SebastianKosza) 4 maja 2019

Wiesz co Konrad? Właśnie zmieniłem zdanie na Twój temat, a było na prawdę dobre... ehh... — Tomasz Majewski������� (@_TomaszMajewski) 3 maja 2019

Co za belkot. A traktowalem was na poczatku powaznie.. — MarKoz (@kozak_marcin) 3 maja 2019

