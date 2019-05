Warszawa zabrzmi muzyką folk

Już 16 maja w Studio Koncertowym PR im. W. Lutosławskiego rozpocznie się 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia – Nowa Tradycja 2019. Wystąpią m.in. Janusz Prusinowski Kompania, zespoły Hazelius Hedin i Asmaa Hanzoui and Bnat Timbouktou. – Pojawi się muzyka, którą możemy nazwać etnojazzem, pojawi się nurt klasycyzujący, ale też nowoczesne rytmy – zapowiada w rozmowie z TVP Info Piotr Kędziorek, dyrektor festiwalu.

Tegoroczny festiwal organizowany przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej rozpocznie koncert „Muzyka Źródeł: Młoda Tradycja”, na którym wystąpią młodzi twórcy z różnych regionów Polski: Bartłomiej i Cezary Bursowie (ze wsi Guzów), Cmokalskie Chłopoki (z Cmolasu i Kolbuszowej), Kapela Koźlarska Adama Kaisera z Przyprostyni (Wielkopolska), Młodzieżowa Kapela Góralska „Jutrzenka” (Podhale). Na tym koncercie gościnnie wystąpi również Laureat Folkowego Fonogramu Roku 2018 Janusz Prusinowski Kompania.



W czasie festiwalu odbędą się przesłuchania finalistów Konkursu Muzyki Folkowej. 17 maja wystąpią Karuzela, Krzikopa, Kwartet Galicyjski, Projekt Swada, Torban. 18 maja zaprezentują się pozostałe zespoły tzn. Etnos Ensemble, kakofoNIKT & Chór Pogłosy, Lumpeks, Pieśni Piękne, Trimagine i ugla.



17 maja w sekcji gość festiwalu pojawi się Vox Varshe feat. Jacaszek, laureat III nagrody Folkowego Fonogramu Roku 2018. Zespół w składzie Anna Woźnicka (sopran), Olga Wądołowska (mezzosopran), Bartosz Szwaciński (tenor), Michał Jacaszek (elektronika), Anna Śmiszek-Wesołowska (wiolonczela), Sylwek Łuczak i Ula Milanowska (wizualizacje). Zespół wystąpi z repertuarem z płyty „Bramy Nieba”.



Tego samego dnia wystąpi duet Hazelius Hedin, który wykona tradycyjną muzykę szwedzką. Muzycy mają w swym repertuarze średniowieczne ballady, stare pieśni żeglarskie oraz melodie taneczne z różnych regionów.

źródło: PAP, TVP Info

18 maja w sekcji gość festiwalu wystąpi marokański kwartet żeński Asmaa Hamzaoui and Bnat Timbouktou. Zespół wykonuje muzykę gnawa, która obecnie „kojarzona jest z transowym stylem gry”, przez lata wykonywanym tylko przez mężczyzn. „Ceremonie gnawa dawniej wykorzystywało się do przywoływania duchów przodków, aby odpędzać zło lub leczyć choroby psychiczne” – podało RCKL. 19 maja festiwal zakończy występ albańskiego zespołu Saz'iso. Jest to projekt, który „łączy tradycyjną albańską polifonię iso z wywodzącą się z niej instrumentalną, miejską muzyką saze”.