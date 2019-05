„Niech św. Florian czuwa nad wami”. Szef MSWiA podziękował strażakom za służbę

Z pełną determinacją walczycie o ludzkie życie i zdrowie, często narażając własne bezpieczeństwo; życzę zadowolenia z tej wyjątkowej służby – zwrócił się do strażaków z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka szef MSWiA Joachim Brudziński.

Uroczystość św. Floriana – patrona strażaków W sobotę Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość św. Floriana, który jest czczony w całej Polsce głównie jako patron strażaków. Jego figurę... zobacz więcej

Z okazji przypadającego na sobotę Dnia Strażaka, Joachim Brudziński zamieścił na Twitterze film z życzeniami. – Funkcjonariusze i funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownicy cywilni, na co dzień pełnicie służbę w formacji, która od lat cieszy się największym zaufaniem społecznym. Ten wynik to najlepszy dowód na to, że jesteście świetnie zgranym i wyszkolonym zespołem profesjonalistów – powiedział szef MSWiA.



– Wielokrotnie udowadnialiście, że potraficie skutecznie działać w ekstremalnie trudnych warunkach. Z okazji święta strażaka dziękuję za waszą trudną i pełną poświęcenia służbę – powiedział. – Z pełną determinacją walczycie o ludzkie życie i zdrowie, często narażając własne bezpieczeństwo – dodał.



Wyraził jednocześnie „słowa uznania za to, że Polacy zawsze mogą liczyć na pomoc strażaków”. –Wszystkim, którzy tworzą krajowy system ratowniczo-gaśniczy, życzę zadowolenia z tej wyjątkowej służby – niech będzie ona źródłem satysfakcji i motywacji – podkreślił Brudziński. – Niech będzie ona źródłem satysfakcji i motywacji. Niech św. Florian, wasz patron, czuwa nad wami i dba o bezpieczny powrót nawet z najtrudniejszej akcji – dodał.



W sobotę przed południem rozpoczną się w Warszawie centralne obchody Dnia Strażaka. Wezmą w nich udział: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz strażacy z całego kraju.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Obchody rozpocznie złożenie meldunku głowie państwa przez dowódcę uroczystości. Następnie prezydent wręczy nominacje generalskie sześciu oficerom awansowanym do stopnia nadbrygadiera. Dwudziestu szczególnie wyróżniających się strażaków otrzyma z rąk Andrzeja Dudy Krzyże Zasługi. Medale Młodego Bohatera dostanie trzynaścioro dzieci, które dokonały czynu bohaterskiego. Także podczas obchodów czterystu strażaków zostanie promowanych na pierwszy stopień oficerski.Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 roku. Jego relikwie przywiózł do Polski (do Krakowa) w 1184 roku biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła dzielnica Krakowa – Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.