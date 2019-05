Rafał Trzaskowski wycofuje się z kolejnej obietnicy. Tym razem chodzi o licealistów

Wydłuża się lista niezrealizowanych obietnic wyborczych prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Właśnie okazało się, że wbrew zapowiedziom stołeczni licealiści prawdopodobnie nie będą mogli liczyć na darmową komunikację.

Podczas kampanii wyborczej Trzaskowski obiecał, że prawo do darmowej komunikacji otrzymają zarówno młodzi warszawiacy uczący się w szkołach ponadpodstawowych, jak również ci, którzy mieszkają w stolicy, ale uczą się poza nią.



Od wyborów minęło kilka miesięcy i ratusz nie wprowadził tego ułatwienia dla tysięcy młodych ludzi. Interpelację w tej sprawie złożyła radna Joanna Staniszkis z klubu Platformy Obywatelskiej. Odpowiedział jej wiceprezydent Robert Soszyński.



„Zwolnienie z opłat za przejazdy kolejnej grupy (młodzieży ze szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych – przyp. red.) oznacza konieczność zabezpieczenia w budżecie Miasta kwoty ok. 60 mln zł” – wskazał urzędnik.



Soszyński zapewnił, że sytuacja jest nadal analizowana. Dodał, że przyznanie uprawnień wyłącznie dla uczniów warszawskich, czyli już bez dojeżdżających do Warszawy z okolicznych miejscowości, to koszt na poziomie 29 mln zł.

źródło: Warszawawpigulce.pl, Trzaskowskiwatch.com

Wcześniej Rafał Trzaskowski stopniowo wycofywał się z kolejnych obietnic, które pozwoliły mu wygrać wybory. Miasto nie odbuduje zatem choćby obracającego się w ruinę stadionu Skry, nie wybuduje hali na 20 tys. miejsc, nie zagwarantuje opieki żłobkowej wszystkim dzieciom, czy nie posadzi miliona drzew. Dotąd prezydent Warszawy spełnił jedną obietnicę programową – podpisał Kartę LGBT+.