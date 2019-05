Pracowała w firmie powiązanej z lobbystą Markiem Dochnalem. Teraz zorganizowała wykład Donalda Tuska

W 2005 roku Agata Stremecka przesłuchiwana była przez sejmową komisję śledczą do spraw PKN Orlen. Pracowała ona w jednej z firm powiązanych z lobbystą Markiem Dochnalem, który w 2004 r. został aresztowany pod zarzutem korupcji. W piątek podczas wykładu Donalda Tuska Stremecką można było zaobserwować w pierwszym rzędzie. Pochwaliła się ona także w mediach społecznościowych, że odpowiadała za organizację tego wydarzenia.

Agata Stremecka była prezesem zarządu PR Blue Sky Communications, która zajmowała się obsługą medialną klientów firmy Larchmont Capital należącej do lobbysty Marka Dochnala.



Przedsiębiorca został w 2004 roku zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Aresztowano go pod zarzutem korupcji.



W 2005 roku Stremecka była przesłuchiwana przez komisję śledczą ds. PKN Orlen. Sama zgłosiła się do jednego z członków komisji, by oświadczyć, że wersja Dochnala, jakoby uczestniczyła ona w spotkaniu Jana Kulczyka z rosyjskim szpiegiem Władimirem Ałganowem, jest nieprawdziwa. Wówczas prezydium komisji zdecydowało się wezwać ją na jawne przesłuchanie.



Obecnie Agata Stremecka pełni funkcję Prezesa Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju – pozarządowej organizacji powstałej z inicjatywy Leszka Balcerowicza.



Podczas piątkowego wystąpienia Donalda Tuska na UW, Stremecką można było zaobserwować w pierwszym rzędzie. Jak pochwaliła się w mediach społecznościowych, m.in. ona to wydarzenie organizowała.

To jedno z najważniejszych wydarzeń,jakie miałam okazję organizować. To był zaszczyt. #Tusk3V pic.twitter.com/Mb9b7niv0z — Agata Stremecka (@AgataStremecka) 3 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas