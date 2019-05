Rowerzystki wjechały przed ciężarówkę. Przytomność kierowcy uratowała im życie

Dzięki przytomności umysłu i błyskawicznej reakcji kierującego tirem nie doszło do tragedii. 26-letni kierowca, aby uniknąć potrącenia dwóch rowerzystek, które wjechały wprost przed ciężarówkę z drogi podporządkowanej, odbił i wjechał w ogrodzenie posesji.

Do zdarzenia doszło 2 maja w miejscowości Prądzew koło Bełchatowa w Łódzkiem.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że drogą z pierwszeństwem przejazdu od strony Kiełczygłów w kierunku miejscowości Widawa poruszał się renault magnum. Kiedy zbliżał się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną prowadzącą z miejscowości Dąbrowa Rusiecka w kierunku miejscowości Prądzew, nagle wyjechały dwie dziewczynki na rowerach (12 i 16 lat).



Kierowca ciężarowego renaulta, chcąc uniknąć potrącenia rowerzystek odbił w lewo i wjechał w ogrodzenie posesji. W wyniku tego manewru jedna dziewczynka została zaczepiona przez pojazd. Dziewczynka w wieku 12 lat została przewieziona do szpitala w Bełchatowie. Jej życiu na szczęście nic nie zagraża.



Kierowca magnum był trzeźwy.

(fot. Policja Łódzka)