Tusk wykłada, Trzaskowski prostuje, Juncker nie wierzy [OPINIA]

Opozycja w tym tygodniu najadła się bananów oraz wstydu, bo główny koncept powstania Koalicji Europejskiej jest bzdurą nawet dla szefa Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zepsuł kampanię wyborczą opozycji i nie uratuje tego nawet Donald Tusk, który 3 maja pośpieszył z pomocą wykładać o konstytucji.

Sobota. Szlachta nie pracuje



„Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu, ale czy musi oznaczać, że na wszystko się zgadzamy?” – mówił podczas konwencji PiS w Poznaniu Jarosław Kaczyński. Na tej samej konwencji premier Mateusz Morawiecki tłumaczył: „walczymy o silną Unię Europejską, o Unię która nie jest koncertem mocarstw (…) tylko jest Unią Europejską równych państw”.



Także Grzegorz Schetyna zorganizował tego dnia w Poznaniu konwencję Koalicji Europejskiej. Swoim wyraźnie znudzonym koalicyjnym partnerom, kolejny raz mówił… tak, tak! O polexicie... „(…) Jako Koalicja Europejska nie damy wyprowadzić Polski z Europy” – grzmiał w lider Platformy Obywatelskiej. Twarze koalicjantów mówiły, że nie są w stanie tego słuchać dłużej, ale tego dnia nikt z Koalicji Europejskiej jeszcze nie wyszedł.



Według Jerzego Stępnia, który tego dnia miał wykład w urzędzie dzielnicowym na warszawskim Ursynowie, PiS ma poparcie niewolników i chłopów pańszczyźnianych. „Nasze społeczeństwo jest postchłopskie i ma mentalność chłopa pańszczyźnianego, czyli niewolnika!” – mówił były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wedle wykładu konstytucjonalisty szlachtą w naszym społeczeństwie jest opozycja. I tu profesor trochę racji ma, bo w działaniu opozycji można dopatrzeć się najgorszych cech tej części polskiej szlachty, która doprowadziła do upadku I Rzeczpospolitej: warcholstwa, wasalnych powiązań, służalczości wobec obcych mocarstw i myślenia wyłącznie o swoim kastowym interesie.



Niedziela Miłosierdzia Bożego



Okazją do zmiany postawy życiowej na mniej egocentryczną było Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone przez Kościół katolicki w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W tym duchu wypowiadał się Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas regionalnej konwencji PiS w Białymstoku: „Polska, naród polski to musi być wspólnota, ale wspólnota to musi być coś realnego, to musi być równość szans”. Natomiast Paweł Kukiz podczas konwencji Kukiz’15 nie miał zbyt wiele miłosierdzia dla obecnych władz Unii Europejskiej. „Nie może być tak, że Europę trzyma w garści Komisja Europejska, która tak naprawdę służy interesom dwóch państw, takiemu swoistemu małżeństwu (Emmanuela) Macrona z Angelą Merkel”.

Poniedziałek. Juncker nie wierzy w polexit



Grzegorz Schetyna, powtarzający w kółko „PiS równa się polexit” nikogo nie przekonał. W poniedziałek okazało się, że w polexit nie wierzy sam Jean-Claude Juncker. Przewodniczący KE w wywiadzie, który ukazał się w poniedziałek w „Rzeczpospolitej”, stwierdził, że nie ma możliwości, żeby Polska opuściła Unię Europejską, jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne. „Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości” – powiedział Juncker. Cała kampania wyborcza Koalicji Europejskiej jako ratującej Polskę przed wyjście z Unii poszła na marne…



Robert Biedroń łączy siły z byłymi działaczami Samoobrony i tworzy AgroWiosnę. W ten sposób kolejny raz udowadnia, że zapowiadana przez niego nowa jakość w polityce to tylko wiosenna lipa. AgroWiosna chce patrzeć na ręce Ministerstwu Rolnictwa, a tymczasem warto, by popatrzyła na ręce opozycji. A w tych rękach pojawiły się banany. Nie polskie jabłka ani gruszki. Nawet nie cebula. Eksportowe banany jedli pod Muzeum Narodowym w Warszawie aktywiści opozycji, przy okazji pomstując na rząd i Kościół katolicki. I co na to AgroUnia i AgroWiosna? Czy nie lepiej jeść owoce od polskich producentów?



Wtorek. Trzaskowski prostuje



Opozycja na polexicie pośliznęła się jak na skórce od banana. Minął dzień od wypowiedzi Junckera i Koalicja Europejska zaczyna się wycofywać się z tej bajki. „Politycy PiS mogą nie chcieć wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej, ale prowadzą tak złą politykę, że to się może tak skończyć” – prostował przekaz opozycji w TOK FM Rafał Trzaskowski. Ale przecież przewodniczący Juncker mówił w tym samym wywiadzie: „Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości”. Skoro szef Komisji Europejskiej mówi o wspólnych wartościach, to kto ma Polskę z Unii wyrzucić? Czyżby Donald Tusk?



Jarosław Kaczyński nie o bananach i polexicie, ale o konkretnych pieniądzach rozmawiał w Krakowie z emerytami i rencistami. „Trzynasta emerytura to część i początek programu podnoszenia emerytur w Polsce wraz ze zwiększaniem się możliwości państwa” – mówił prezes PiS. Wypłata tzw. jarkowego (1100 zł brutto) już w maju.

Kiedyś 1 maja kojarzył się z pochodem z okazji hucznie obchodzonego przez komunistów święta marnie opłacanej pracy. Dzisiaj to rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji premier Morawiecki zaprosił do Warszawy premierów dziewięciu krajów, które wraz z Polską wstąpiły do UE w 2004 r. Podczas szczytu podpisana została specjalna deklaracja, w której stwierdzono: „Rządy wszystkich państw członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, na takiej samej zasadzie oraz w duchu lojalnej współpracy i jedności”. Zaś prezydent Andrzej Duda tego dnia mówił w Puławach: „Decyzja o przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej była dla nas dziejową decyzją, która miała rewolucyjny charakter – determinuje ona pozytywny rozwój naszego kraju”.

Czwartek. Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków Za Granicą



„Polacy w kraju oraz za granicą są wspólnotą. Łączy nas pamięć o pokoleniach naszych przodków, którzy na polskiej ziemi tworzyli polską historię. Tę wielką historię kraju i te miliony prywatnych historii polskich rodzin” – mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski w specjalnym wystąpieniu w TVP Polonia. W podkrakowskim Centrum Macierz Polonii, podczas uroczystości pod patronatem wicepremiera i ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, podpisano akt erekcyjny Pomnika Macierz Polonii. Zaprojektowany przez prof. Czesława Dźwigaja monument będzie symbolizować pamięć o zasługach dla kraju Polaków żyjących poza Ojczyzną. Uroczystości uświetnił występ polskiego zespołu pieśni i tańca „Troczanie” z Litwy.



W czwartek obchodziliśmy również Dzień Flagi, ale Nowoczesna pewnie nie wiedziała, że chodzi o flagę biało-czerwoną, która Krzysztofowi Mieszkowskiemu kojarzy się z PiS-em. Partia Katarzyny Lubnauer przedstawiła projekt uchwały, w której napisano, że „otaczanie symbolu Unii Europejskiej szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela i obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, ich instytucji oraz organizacji”. Opozycja znów straszy więzieniem: tym razem za zniszczenie niebieskiej flagi z gwiazdkami. Miłość do unijnej flagi jeszcze można zrozumieć, ale zamiłowanie do zamykania Polaków w więzieniach tzw. demokratycznej opozycji nie uchodzi.



Piątek. Nowe sumienie narodu



W całej Polsce odbyły się uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W warszawskiej archikatedrze odprawiona została msza św. za ojczyznę, w której uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, członkowie rządu, przedstawiciele parlamentu z marszałkami Sejmu i Senatu – Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim. Podczas mszy Kardynał Kazimierz Nycz wspominał Stefana Wyszyńskego: „Ksiądz prymas był daleki i wolny od wszelkiego niebezpieczeństwa nacjonalizmu, chociaż niezwykle kochał Polskę, niezwykle kochał ojczyznę (…). I nie znajdziemy u prymasa, mimo że przeciwników politycznych ówczesnych miał bardzo trudnych, nie znajdziemy u niego żadnych słów, które by były słowami zemsty, słowami braku miłości, słowami braku szacunku dla człowieka”. Kardynał Nycz przypomniał również słowa Prymasa Tysiąclecia: „kto nienawidzi, ten już przegrał”.





Tymczasem na Uniwersytecie Warszawskim Leszek Jażdżewski, mobilizował opozycję przed wykładem Donalda Tuska mówiąc: „Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu”. W roli nowego sumienia narodu wystąpił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, a w roli nowego Pisma Świętego Konstytucja RP tworzona m.in. przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Donald Tusk mówił że: „gwałt na konstytucji podważa bowiem najbardziej podstawowy fundament wspólnoty” i „(…) nie może być tak, że władza raz do roku obchodzi święto konstytucji, a na co dzień konstytucję obchodzi”. A czy kogoś obchodzi wykład Donalda Tuska dowiemy się już 26 maja.