Z Geremkiem przez lata [OPINIA]

W tym roku minie już 11 lat od śmierci profesora Bronisława Geremka, jednego z czołowych przedstawicieli środowiska politycznego, którego głosem była „Gazeta Wyborcza”, zaś reprezentacją polityczną Unia Wolności. I chociaż Geremka już z nami nie ma, jego myśl pozostaje kluczowa dla zrozumienia i opisania polskiej polityki.

Dokładniej zaś chodzi o słowa „Polacy nie dorośli do demokracji”, będące reakcją na wyborczy wynik Tadeusza Mazowieckiego w pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach prezydenckich w Polsce po 1989 roku. Jak pamiętają zapewne starsi czytelnicy, „pierwszy niekomunistyczny premier”, będący osobą raczej mało medialną, kreowany był na prezydenta przez skupioną wokół „Wyborczej” część posolidarnościowej elity.



Postawienie na człowieka będącego już wtedy twarzą trudnych i bolesnych dla wielu ludzi reform, zarazem zaś symbolem zawiedzionej nadziei na radykalne zerwanie z komunistyczną przeszłością, pokazuje, jak kiepski, już wtedy, był słuch społeczny tego środowiska. A może raczej nie tyle słuch społeczny, co przekonanie o własnym świętym prawie do namaszczenia króla, które społeczeństwo, w dniu wyborów, może jedynie zaopatrzyć w kontrasygnatę.

Ku zdziwieniu prawie wszystkich, lecz wręcz zaszokowaniu swoich przyjaciół, Mazowiecki nie wszedł nawet do drugiej tury, przegrywając nie tylko z Wałęsą, lecz również z kompletnie nieznanym jeszcze kilka miesięcy wcześniej Stanisławem Tymińskim. Wypowiedziane wówczas słowa Geremka oddające nastrój całego środowiska przeszły do historii. Jednak do 2005 roku mogło wydawać się, że jednak w końcu, jako naród, do demokracji dorośliśmy, wybierając karnie albo postkomunistów, albo przynajmniej koalicjantów Unii Wolności. Koszmar jednak powrócił, gdy wybory prezydenckie wygrał Lech Kaczyński, zaś PiS utworzył rząd nie tylko nie w koalicji z pełniącą obowiązki UW Platformą Obywatelską, lecz będącymi jej (przynajmniej oficjalnie) największymi wrogami narodowcami z LPR i Samoobrony, która też określała się jako ugrupowanie narodowe.



Co działo się później, pamiętamy już chyba wszyscy, poza tymi, którym ta pamięć bardzo by się w 2015 roku (i latach kolejnych) mogła przydać. Platforma bowiem, choć przejęła już wówczas sporo zasobów kadrowych i intelektualnych kończącej polityczny żywot Unii Wolności, w pierwszych latach używała bowiem nieco innej retoryki. W skrócie można ją streścić słowami „My jesteśmy fajni, oni – obciachowi. Wy też jesteście fajni, więc nas wybierzecie”. Po przełożeniu tego na język polityki, Platforma odwołała się do modernizacyjnych aspiracji Polaków, które, w połączeniu ze zmęczeniem skutecznym medialnym obstrzałem, dały jej wygraną w 2007 roku. Polacy, zwłaszcza młodzi, głosujący po raz pierwszy, chcieli być fajni.

Paliwa tego wystarczyło na osiem lat i nawet Smoleńsk nie odwrócił politycznych sympatii Polaków. Być może również dlatego, że spindoktorzy PiS w 2011 roku też chcieli być fajni, rozmijając się trochę z nastrojami potencjalnych wyborców. Cztery lata później Prawo i Sprawiedliwość umiało odwołać się zarówno do rozczarowania rządami PO, która wolno, bo wolno, ale jednak się zużyła, zwłaszcza po osieroceniu przez Tuska i serii wpadek Ewy Kopacz i Bronisława Komorowskiego, jak i do aspiracji cywilizacyjnych, jakich rządzący nie potrafili równomiernie zrealizować.



Tymczasem środowiska, które wybory przegrały, zwyczajnie się na Polaków obraziły. Nim to się jeszcze dokonało, już Adam Michnik apelował, by „nie oddawać Polski gówniarzom”, choć przecież jeszcze niedawno to właśnie ci „gówniarze” mieli być gwarancją trwałego zwycięstwa liberałów w polskiej polityce. Tyle, że ktoś przegapił moment, w którym zaczęli chodzić w patriotycznych bluzach, maszerować w marszach narodowców (choć niekoniecznie na nich głosując), wreszcie zaś wybierać Dudę i Kukiza, zamiast Palikota i Komorowskiego.

Kiedy los dzisiejszej opozycji przesądziły wybory parlamentarne jesienią 2015 roku, nie powrócono do retoryki, nazywanej często ironicznie „fajnopolactwem”. Owszem, ci co dotąd pokazywani byli jako fajni, tacy w przekazie medialnym pozostali. Reszta społeczeństwa jednak swoją szansę na dołączenie do elit za karę przegrała, zamiast tego stając się roszczeniowym, przekupionym socjalnymi transferami motłochem, leniwą tłuszczą zanieczyszczającą wydmy, odmawiającą pracy i przepijającą pieniądze. Te same, które władza dała niby na dzieci, lecz tak naprawdę na wódkę, by mieć tym samym spokój i głosy w kolejnych wyborach. O pogardzie, jaką politycy zarazili celebrytów, a celebryci polityków, można napisać kilka książek.



Oczywiście zjawisko to, jak to zawsze w takich przypadkach ma miejsce, gładko spłynęło na sam dół, do mediów społecznościowych, gdzie można tanim kosztem poczuć się lepiej od sąsiada z dwójką dzieci czy kogoś innego, kogo chętnie nazwiemy „patologią”, czasem mając ku temu podstawy, czasem nie. Nie jest to jednak sposób na zdobycie nowych wyborców. Oderwanie się od rzeczywistości przez elity sprawia, że wielu chcących zmiany władzy w Polsce łapie się regularnie za głowy, słysząc wypowiedzi swoich potencjalnych przedstawicieli.

Lawirowanie w sprawie 500+, zapowiedź odebrania Polakom innych socjalnych udogodnień, uzyskanych przez nich w ostatnich latach, mogą cementować negatywny elektorat PiS, lecz nie pomogą poszerzyć go o wyborcę, który może i Kaczyńskiego nie kocha, ale przynajmniej odczuł jakąś poprawę losu i wcale nie uważa się za nieroba i pasożyta społecznego z opowieści kilku znanych aktorek i moralistów z przyklejonym medialnym klejem tytułem profesora przed nazwiskiem. „Wyszła z nas potworna morda chama, prymitywa, ksenofoba, homofoba, rasisty” – oceniał po wyborach w 2015 roku wybitny grafik Rafał Olbiński. „Sukces Jarosława Kaczyńskiego polega na tym, że zawarł on sojusz z chamem” – mówił w 2016 roku prof. Zbigniew Mikołejko, który zresztą, w sposób typowy dla swojej obsesji, największego zła upatrywał w młodych matkach, które „dały się przekupić 500+ na dziecko”.

Równie daleko zapędził się w swoim czasie pomysłodawca i późniejszy lider Komitetu Obrony Demokracji, Krzysztof Łoziński, który w pamiętnym tekście karcił i edukował: „elity, to nie ludzie, to „układ”, to „łże-elity”, „wykształciuchy”, „lumpeninteligenci”. Bo przecież „lud prosty” wie lepiej. Nie kończył uniwersytetów, nie czytał Gombrowicza, nie wie, co to genotyp, nie wie, jaką liczbę barionową mają mezony, ale wie lepiej. Cham z mównicy głosi, że w Dubnej „bombę mezonową robili” i te inteligenty, taki Petru i inni, to GRU. Więc mówię, chamie: – Mezony, to cząstki elementarne należące do hadronów, o liczbie barionowej B równej 0, o spinach całkowitych. Mezony zbudowane są z dwóch kwarków, z par kwark-antykwark, więc wypadkowy ładunek kolorowy mezonu wynosi zero, bo antykwark posiada antykolor kwarku.” Ponieważ Łoziński nie miał na koncie nie tylko skandali, lecz i umiejętności porywania, choćby na chwilę, tłumów, którą w tajemniczy sposób posiadł Mateusz Kijowski, zapewne to właśnie ze słów „Więc mówię, chamie” zostanie zapamiętany.



Przypominam te, nie jedyne przecież, ale charakterystyczne dla sposobu myślenia pewnej grupy wypowiedzi, by w odpowiednim kontekście i towarzystwie mógł znaleźć się mgr Jerzy Stępień, często tytułowany „profesorem”. „Nasze społeczeństwo jest postchłopskie i ma mentalność chłopa pańszczyźnianego czyli niewolnika! Czyli ja mam mieć lepiej, rządzący zresztą doskonale to wyczuwają: macie 500+. To jest konkret. Dostałem właśnie coś konkretnego. To jest dobra władza. Dobry pan! Bo daje pieniądze. Nie jest ważne dobro wspólne.” – emocjonował się niedawno podczas wykładu wygłaszanego w urzędzie dzielnicy Ursynów w Warszawie. Politycy opozycji, z ludowcami włącznie, nad słowami Stępnia przeszli do porządku dziennego, najwyraźniej więc ta narracja wciąż jest im dość bliska. Wydaje się, że wyborcy jeszcze długo nie dostaną szansy, by znów być tymi fajnymi.