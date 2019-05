Boeing 737 wpadł do rzeki na Florydzie. Nikt nie ucierpiał

Samolot pasażerski typu Boeing 737, na pokładzie którego znajdowało się 136 pasażerów, wpadł do Rzeki Świętego Jana w Jacksonville - podała agencja Reutera. Nikt z pasażerów, ani członków załogi nie ucierpiał. Trwa akcja ratunkowa.

Kierownictwo spółki Boeing Airplanes opublikowało na Twitterze krótkie oświadczenie potwierdzające, że jest na bieżąco, jeśli chodzi o runięcie samolotu typu Boeing 737 do rzeki w Jacksonville w sobotę późnym wieczorem. „Zbieramy informacje” – wskazano w tweecie.



Podając informację o wpadnięciu Boeinga do rzeki agencja Reutera powołała się na informacje uzyskane w centrum żeglugi powietrznej w Jacksonville.



O runięciu samolotu do Rzeki Świętego Jana - najdłuższej (500 km) i najważniejszej rzeki stanu Florydzie powiadomił też mer miasta Jacksonville Lenny Curry.



„Mamy samolot, który wpadł do rzeki, o czym powiadomiły mnie służby pożarnicze i ratunkowe” - napisał na Twitterze.



We have a commercial plane down on the river. I’ve been briefed by our Fire and Rescue. They are on the scene. While they work please pray.