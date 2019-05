Boeing 737 wpadł do rzeki na Florydzie. 136 pasażerów na pokładzie

21 osób zostało rannych, gdy czarterowy samolot pasażerski Boeing 737, usiłując wylądować w bazie wojskowej, wypadł z pasa w czasie burzy z piorunami i wpadł do rzeki Świętego Jana w Jacksonville na Florydzie.

Na pokładzie maszyny były 143 osoby – 136 pasażerów i 7 członków załogi. Nikt nie zginął ani nie odniósł ciężkich obrażeń. Rannych przewieziono do szpitala.



Samolot leciał z bazy wojskowej na Kubie; do wypadku doszło w piątek o godz. 21.40 czasu lokalnego – poinformował rzecznik bazy lotniczej na Florydzie.



„Samolot nie zatonął. Wszyscy żyją” – podało z kolei na Twitterze biuro szeryfa w Jacksonvile. Do tweeta dołączone były dwa zdjęcia znajdującego się na płytkiej wodzie i nienaruszonego samolotu z logo czarterowych linii lotniczych Miami Air International.

21 adults transported to local hospitals by @JFRDJAX. All listed in good condition, no critical injuries. Over 80 @JFRDJAX members responded. AMAZING response and work @JFRD! #Teamwork https://t.co/WKdlygail4 — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 maja 2019

We have a commercial plane down on the river. I’ve been briefed by our Fire and Rescue. They are on the scene. While they work please pray. — Lenny Curry (@lennycurry) 4 maja 2019

Cheryl Bormann, jedna z pasażerek feralnego rejsu powiedziała CNN, że lot, który rozpoczął się cztery godziny wcześniej, miał „bardzo trudne warunki do lądowania w Jacksonville w trakcie burzy z piorunami”.– Zeszliśmy w dół, samolot uderzył o ziemię i poderwał się, było jasne, że pilot nie ma nad nim całkowitej kontroli – powiedziała, dodając, że wrażenie było „przerażające”. – Byliśmy w wodzie, nie wiedzieliśmy czy to była rzeka, czy ocean – dodała.O runięciu samolotu do Rzeki Świętego Jana, najdłuższej (500 km) i najważniejszej rzeki stanu Florydzie, powiadomił też mer miasta Jacksonville Lenny Curry.„Mamy samolot, który wpadł do rzeki, o czym powiadomiły mnie służby pożarnicze i ratunkowe” – napisał na Twitterze.