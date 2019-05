Bolsonaro nie pojedzie po nagrodę do USA. Wycofali się sponsorzy imprezy

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który miał otrzymać w USA tytuł „Człowieka Roku”, przyznany mu przez Brazylijsko-Amerykańską Izbę Handlową, zrezygnował w piątek z podróży - podało jego biuro prasowe. Z finansowania tej imprezy wycofali się główni sponsorzy.

W obliczu wielu krytycznych głosów, jakie pojawiły się w amerykańskich mediach, które zwracały uwagę na niektóre „rasistowskie i mizoginistyczne” wypowiedzi brazylijskiego przywódcy, organizatorzy nie mogli znaleźć partnerów gotowych udostępnić lokal dla przeprowadzenia uroczystej gali - pisze Reuters.



Z finansowania imprezy wycofały się m.in. linie lotnicze Delta Air Lines, a także dziennik „The Financial Times” i grupa konsultingowa Bain & Company, która wraz McKinsey & Co i Boston Consulting Group wchodzi do trójki najważniejszych firm w sferze doradztwa.



63-letni Bolsonaro – były wojskowy, przedstawiciel skrajnej prawicy i zdeklarowany zwolennik oraz wojskowej dyktatury, która panowała w Brazylii w latach 1964-1985 – doszedł do władzy obiecując, że będzie walczył z rozpowszechnioną w Brazylii korupcją i przestępczością. Zapowiadał też ułatwienie dostępu do broni palnej i zablokowanie liberalizacji prawa aborcyjnego.

W trakcie kampanii prezydenckiej Bolsonaro dał się poznać jako polityk przekonany o wyższości tradycyjnego modelu rodziny. Obiecał wyrugowanie ze szkół publicznych zajęć z edukacji seksualnej, które krytykował jako „kulturowy marksizm”.

Puszcza Amazońska dla plantatorów



Prezydent Brazylii uważa, że puszcza amazońska to przede wszystkim potężne zaplecze surowcowe. 19 kwietnia ponownie zadeklarował, że jego rząd udostępni plantatorom i hodowcom bydła część chronionych dotąd prawem obszarów puszczy. W jego ocenie polityka poprzedników, którzy zbyt hojną ręką - jak zaznaczył - tworzyli rezerwaty dla rdzennej ludności zamieszkującej dorzecze Amazonki, była błędna, ponieważ nie uwzględniała interesów gospodarczych kraju.



Nowe podejście do polityki wobec zmian klimatycznych i eksploatacja Amazonii były motywem kampanii prezydenckiej Bolsonaro, który zawdzięczał zwycięstwo w wyborach w znacznej mierze poparciu potężnego lobby politycznego hodowców i wielkich plantatorów soi. W toku kampanii wyborczej wielokrotnie stwierdzał, że nie ma dłużej uzasadnienia utrzymywanie przywilejów rdzennej ludności indiańskiej, która zamieszkuje rezerwaty na terenie Amazonii. Opowiadał się też za budową zapór wodnych w Amazonii oraz wpuszczenie przemysłu wydobywczego na teren rezerwatów. Dawał także do zrozumienia, że pójdzie w ślady prezydenta USA i prawdopodobnie doprowadzi do wycofania się Brazylii z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu.

Bolsonaro wielbicielem Trumpa



Bolsonaro - nazywany niekiedy „Trumpem tropików”, konsekwentnie zapowiadał w roku swej kampanii wyborczej, że w dziedzinie handlu i polityki zagranicznej jako najważniejszego partnera przeszło 200-milionowa Brazylia traktuje Stany Zjednoczone. – Podziwiam go. Jestem jego wielbicielem - mówił o Donaldzie Trumpie.



Podczas wizyty Bolsonaro w Białym Domu prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że „bardzo mocno” rozważa nadanie Brazylii statusu podobnego do państw NATO, co jak zauważył dziennik „Washington Times” oznaczałoby „specjalne przywileje, w tym m.in. lepszy dostęp do transakcji z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym”. Brazylia byłaby drugim, po Argentynie, państwem Ameryki Południowej, który cieszy się takim statusem.



Bolsonaro jest - tak samo jak USA - przeciwnikiem dyktatury Nicolasa Maduro w Wenezueli. Jego rząd uznał tymczasowego prezydenta tego kraju Juan Guaido za prawowitą władzę. Jednocześnie wykluczył przeprowadzenie jakiejkolwiek interwencji wojskowej w Wenezueli z terytorium graniczącej z nią Brazylii.