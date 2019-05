Agencja Yonhap: Korea Północna wystrzeliła pociski krótkiego zasięgu

W ocenie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Płd. Korea Północna miała wystrzelić w sobotę rano kilka rakiet, które przeleciały od 70 m do 200 km, zanim wpadły do morza - podała agencja Yonhap.

Informację o wznowieniu prób balistycznych przez Pjongjang przekazała południowokoreańska agencja Yonhap z powołaniem na czynniki wojskowe.



Korea Płn. miała wystrzelić rakietę krótkiego zasięgu z poligonu w pobliżu miasta Wonsan, położonego na wschodnim wybrzeżu. Pocisk - czy też pociski - zostały wystrzelone o godz. 9:06 czasu miejscowego (godz. 2:06 w Polsce) w kierunku wschodnim - nad Morze Japońskie.



Agencja Yonhap, informując o wystrzeleniu rakiet, powołuje się na informacje, jakie otrzymała z Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Płd. Południowokoreańscy wojskowi oparli zaś swą opinię na wspólnej analizie przeprowadzonej z udziałem oficerów amerykańskich.

North Korea fired a short-range missile off its east coast on Saturday morning, the South Korean military said https://t.co/1xl2yjoCJU