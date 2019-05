Ponad 1000 ofiar śmiertelnych wirusa ebola w DRK. Ataki na ośrodki zdrowia

Ponad 1000 osób zmarło od sierpnia 2018 roku z powodu zarażenia się wirusem ebola we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga – poinformował w piątek minister zdrowia Oly Ilunga. Walkę z epidemią utrudniają ataki na szpitale i personel medyczny.

W rozmowie z agencją Associated Press Ilunga powiedział, że po zarejestrowaniu sześciu zgonów w miastach Katwa i Butembo na północnym wschodzie kraju liczba ofiar śmiertelnych trwającej od zeszłego roku epidemii wzrosła do 1008.



Obecna fala zachorowań, której początek został ogłoszony 1 sierpnia zeszłego roku, to druga pod względem śmiertelności epidemia eboli w Afryce Zachodniej od czasu wykrycia wirusa tej choroby w 1976 roku. Najbardziej tragiczne były lata 2013–2016, gdy wirus zabił ponad 11 tys. osób w Sierra Leone, Liberii i Gwinei.

Ataki na ośrodki leczenia eboli



Walka z epidemią jest jednak trudna, gdyż w DRK panuje duża nieufność do państwowej służby zdrowia, a sytuację pogarsza niestabilna sytuacja pod względem bezpieczeństwa. W DRK dochodzi do ataków na ośrodki leczenia eboli i personel medyczny; w kwietniu podczas ataku na szpital w Butembo zginął epidemiolog z Kamerunu.



Mike Ryan ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powiedział, że od stycznia w DRK odnotowano 119 ataków, w tym 42 bezpośrednio na placówki służby zdrowia, w których zginęło lub zostało rannych 85 pracowników medycznych.



– Za każdym razem, gdy udawało nam się odzyskać kontrolę nad wirusem i ograniczyć jego rozprzestrzenianie, sytuację komplikowały znaczące incydenty. (W tej sytuacji) spodziewamy się, że wirus nadal będzie intensywnie się rozprzestrzeniał – podkreślił Ryan.



Ebola szerzy się poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zarażonych ludzi i zwierząt; wirus nie roznosi się drogą kropelkową. Jest w stanie przetrwać w organizmie nosiciela do roku i może zostać przeniesiony drogą płciową.