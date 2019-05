Grupę nielegalnych migrantów znaleziono w Bułgarii. Zmierzali na Zachód

Grupę 26 nielegalnych migrantów odkryła w piątek policja na polu niedaleko miasta Gorna Oriachowica na północy Bułgarii. Według wstępnych ustaleń wszyscy są Afgańczykami i zmierzali do Ruse, skąd zamierzali dostać się do Rumunii i dalej na Zachód.

Wszystkich migrantów, w tym kilku nieletnich, odwieziono na policję w Gornej Oriachowicy, gdzie po znalezieniu tłumacza mają złożyć zeznania i wyjaśnić, jak udało im się przekroczyć granicę i trafić na pole oddalone od niej o około 200 km.



Po zatrzymaniu całej grupy policja dotarła do trzech domniemanych przemytników ludzi.



Według bułgarskiej policji granicznej w 2018 roku odnotowano ponad 5,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy między Turcją a Bułgarią i zatrzymano 761 osób. Od początku bieżącego roku odnotowano na tej granicy 390 nieudanych prób przedostania się do Bułgarii. W przypadku granicy z Grecją było to 4,6 tys. prób w ubiegłym roku i 305 w bieżącym. 85 osób próbowało z kolei nielegalnie przedostać się w tym roku z Bułgarii do Serbii.

#wieszwiecej Polub nas