„Obciążony skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze”. Współorganizator wystąpienia Donalda Tuska o Kościele

– Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu – powiedział w piątek w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego redaktor naczelny „Liberte”. Leszek Jażdżewski zabrał głos przed wystąpieniem Donalda Tuska.

– Polski Kościół zaparł się Ewangelii i zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – kontynuował Jażdżewski. Jak zrejestrowały kamery, przewodniczący Rady Europejskiej nie witał kolejnych myśli prelegenta oklaskami jak reszta słuchaczy.



Internetowe pismo „Liberte” zorganizowało wystąpienie Donalda Tuska wraz z Uniwersytetem Warszawskim.

