Hawaje: Żołnierz wpadł do krateru aktywnego wulkanu

32-letni żołnierz spadł ponad 20 metrów w głąb aktywnego wulkanu Kilauera na Hawajach, kiedy próbował uzyskać lepszy widok na wnętrze krateru. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia.

Jak poinformował rzecznik parku narodowego hawajskich wulkanów Ben Hayes, 32-latek wspiął się na metalową barierkę, aby uzyskać lepszy widok, ale wtedy osunęła się pod nim ziemia.



Zdarzenie zauważył jeden z turystów i poinformował o nim służby ratunkowe. Po ok. trzech godzinach mężczyznę udało się uratować. 32-latek miał szczęście, ponieważ spadł na wąską półkę skalną zaledwie 20 metrów niżej. Ratownicy zdołali dotrzeć do niego i wyciągnąć na górę na noszach.



Mężczyzna w stanie krytycznym został przetransportowany samolotem do szpitala w Hilo. Jego stan określany jest jako stabilny.



Władze parku ostrzegają turystów, aby nie wychodzili poza barierki bezpieczeństwa, zwłaszcza w pobliżu niebezpiecznych krawędzi klifu.

źródło: cbsnews.com

Kilauea, choć obecnie nie grozi erupcją, jest aktywnym wulkanem, którego wybuch w ubiegłym roku zniszczył ponad 700 domów na wyspie Hawai’i (Big Island).Z kolei ostatni śmiertelny wypadek w parku narodowym miał miejsce w październiku 2017 r.