Saryusz-Wolski o słowach Tuska: Pomylił dwie konstytucje

– Pomylił dwie konstytucje – tak Jacek Saryusz-Wolski – europoseł, kandydat PiS do PE, skomentował w piątek w programie „Gość Wiadomości” słowa wystąpienia przewodniczącego Rady Europejskiej. Donald Tusk powiedział na Uniwersytecie Warszawskim m.in.: Nie może być tak, że władza raz do roku obchodzi święto konstytucji, a na co dzień konstytucję obchodzi. – Konstytucję 3 maja, która była nadzieją Polski, a potem, kiedy jej bieg został zatrzymany przez wojska carskie i Targowicę, była wolą i nadzieją narodu, pomylił z konstytucją z 1997 roku, którą przyjęto w referendum – 52 proc. – »za«, przy frekwencji 42 proc. – i o dziwo zatwierdzoną wówczas przez Sąd Najwyższy – powiedział gość TVP.

