Moniuszkowski rekord świata. Niemal trzy tysiące osób zaśpiewało „Prząśniczkę”

Tysiące krakowian i turystów zgromadziło się w piątek po południu na Małym Rynku, aby wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni, w ramach 72. Lekcji Śpiewania. Zgromadzonym udało się ustanowić rekord świata w masowym zaśpiewaniu pieśni „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki.

Serce krakowskiego Starego Miasta w późne piątkowe popołudnie wypełniły tłumy mieszkańców i turystów, biorących udział w 72. Lekcji Śpiewania. Inicjatywa była częścią odbywających się w całym kraju obchodów święta Konstytucji 3 Maja. Wśród zebranych zauważyć można było wiele starszych osób, które w grupach lub parach głośno śpiewały patriotyczne pieśni. Nie zabrakło również młodzieży, rodzin z dziećmi, a także turystów.



Na Małym Rynku stanęła scena, na której artyści Teatru Loch Camelot zaintonowali trzeciomajową pieśń patriotyczną pt. „Witaj, majowa jutrzenko!”. Zebranym rozdawano śpiewniki, w których odnaleźć można było teksty wszystkich utworów, by móc dołączyć do wspólnego świętowania.



Dzięki wspólnemu wysiłkowi ok. 3 tysięcy osób, udało się także ustanowić rekord świata w masowym zaśpiewaniu pieśni „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki z opery pt. „Halka”, co było głównym celem tegorocznej Lekcji. Akcję zorganizowano z okazji jubileuszu dwustulecia urodzin kompozytora.



Krakowskie Lekcje Śpiewania zainspirowały już kilkadziesiąt miast, w których odbywają się podobne koncerty. Pierwsza Lekcja Śpiewania w Krakowie pt. „Radosna Niepodległości” odbyła się 11 listopada 2002 r. Rozdano wtedy kilkaset śpiewników i wspólnie z prawie dwutysięczną publicznością odśpiewano trzydzieści pieśni i piosenek.

