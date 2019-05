Polski kierowca przewoził uchodźców w chłodni. Został aresztowany w Holandii

Funkcjonariusze Royal Marechaussee, holenderskiej żandarmerii, aresztowali 45-letniego Polaka, który przewoził w chłodni siedmiu uchodźców z Kuwejtu.

Polski kierowca ciężarówki został zatrzymany we wtorek w nocy w miejscowości Hoek van Holland nad Morzem Północnym, skąd chciał się przedostać do Wielkiej Brytanii.



Pies tropiący żandarmerii zwrócił uwagę na chłodnię. Gdy ją otworzono, okazało się, że w środku znajduje się siedmiu mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat.



Nie wiadomo było, jak długo uchodźcy przebywali w zimnie, dlatego na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.



45-latek z Psar (woj. śląskie) został aresztowany pod zarzutem przemytu ludzi. Trwa śledztwo w tej sprawie.





