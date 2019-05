Zrzucił psa z klifu. Policja szuka nastolatka [WIDEO]

Brytyjska policja poszukuje nastolatka, który w Falmouth w Kornwalii zrzucił psa z klifu. Nagranie ze zdarzenia zostało udostępnione w internecie.

Na nagraniu widać, jak chłopak trzyma trzęsącego się ze strachu psa, prawdopodobnie typu spaniel, a następnie zrzuca go z wysokości kilkunastu metrów do morza, ciesząc się przy tym.



Materiał wideo, opublikowany w serwisie Snapchat, został mocno skrytykowany przez internautów.



Jak podaje BBC News, zwierzę przeżyło, a sprawą zajmuje się teraz policja oraz organizacja ochrony zwierząt RSPCA.





We are aware of an #incident of #animalcruelty which has been reported in #Falmouth This matter is being #investigated but please appreciate that we need to do this effectively without intrusion or inappropriate comments @piratefm @HeartCornNews @ThePacket @CornwallLive 603