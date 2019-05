Premier Katalonii stanie przed sądem za nieposłuszeństwo wobec komisji wyborczej

Quim Torra, premier autonomicznego rządu Katalonii, odpowie przed sądem za niezastosowanie się do polecenia Państwowej Komisji Wyborczej (JEC), która nakazała mu zdjęcie separatystycznych symboli z budynków publicznych przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii.

Jak poinformował w komunikacie Najwyższy Sąd Katalonii (TSJC), Torra dostał już wezwanie na pierwszą rozprawę, która odbędzie się 15 maja w Barcelonie.



Władze regionalnego wymiaru sprawiedliwości wyjaśniły, że proces przeciwko szefowi katalońskiego rządu, tzw. Generalitatu, ma związek z odmową zastosowania się do nakazanego przez hiszpańską komisję wyborczą zdjęcia symboli separatystycznych przed wyborami parlamentarnymi z 28 kwietnia.



2 kwietnia TSJC zatwierdził pozew przeciwko premierowi Katalonii, który z urzędu złożyła prokuratura, oskarżając Torrę o łamanie prawa wyborczego.



„Quim Torra świadomie dopuścił się nieposłuszeństwa wobec dwóch decyzji sędziów Państwowej Komisji Wyborczej z 11 i 18 marca, nakazujących mu usunięcie symboli separatystycznych z budynków publicznych w Katalonii” – napisała w pozwie prokuratura.



Gdy Torra odmówił zdjęcia separatystycznych flag i żółtych wstążek, rozwieszanych od 2017 roku jako znak solidarności z osadzonymi w więzieniu dziewięcioma katalońskimi politykami, pozew przeciwko niemu złożyła też partia Ciudadanos.



Ostatecznie pod koniec marca Torra wydał katalońskim urzędnikom polecenie tymczasowego usunięcia symboli separatystów, ale sam zawiesił na budynku Generalitatu transparent sugerujący, że Madryt próbuje ograniczać wolność wypowiedzi.



Za niezastosowanie się do poleceń hiszpańskiej komisji wyborczej premierowi Katalonii grozi grzywna do 3 tys. euro, a także uznanie go przez wymiar sprawiedliwości za niezdolnego do sprawowania urzędu publicznego.

