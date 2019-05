Samochód rozpadł się na dwie części. W wypadku zginęła młoda kobieta

Kierująca fiatem 29-letnia kobieta zginęła w wypadku, do którego doszło w piątek w Harbutowicach (woj. śląskie) – poinformował rzecznik cieszyńskiej policji asp. Krzysztof Pawlik. Samochód uderzył w bramownicę drogową i rozpadł się na dwie części.

– Kierująca fiatem mieszkanka gminy Skoczów jechała w kierunku Katowic. W rejonie węzła drogowego w Harbutowicach, po minięciu zjazdu na drogę S52 w stronę Bielska-Białej, 29-latka straciła panowanie nad samochodem, zjechała na pas zieleni rozdzielający jezdnie i uderzyła w bramownicę drogową. Samochód w wyniku uderzenia rozpadł się na dwie części. Pierwszej pomocy kobiecie udzielali świadkowie wypadku. Pomimo szybkiej reakcji nie udało się uratować jej życia – powiedział Pawlik.



Policjant zaznaczył, że z relacji świadków wynika, iż przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość. Ostatecznie wszystko ustalą cieszyńscy śledczy.



Kobieta nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami.



Rzecznik cieszyńskiej policji zaapelował do kierowców o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących znaków i przepisów. – To, czy bezpiecznie dojedziemy do celu, w dużej mierze zależy od nas samych – powiedział asp. Pawlik.

Auto rozpadło się na dwie części (fot. Śląska Policja)