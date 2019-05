Beata Szydło: Naszą odpowiedzialnością jest strzec ojczyzny jak źrenicy oka

Naszą odpowiedzialnością jest naszej ojczyzny strzec jak źrenicy oka, ale też łagodzić spory, budować wspólnotę i jednoczyć się – mówiła wicepremier Beata Szydło, która wzięła udział w krakowskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja.

– Cieszymy się wolnością, niepodległością, suwerennością. Polska jest częścią Unii Europejskiej, jesteśmy z tego dumni. To wielkie osiągnięcie i wielkie marzenia wielu pokoleń – mówiła w piątek w Krakowie wicepremier Beata Szydło.



Szydło wzięła udział w krakowskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Jak podkreśliła, „wiemy doskonale i zdajemy sobie sprawę z tego, że choć żyjemy dziś w kraju pokoju, kraju bezpiecznym, to naszym obowiązkiem jest cały czas strzec tej wolności, niezawisłości, suwerenności”.



– I to jest obowiązek nas, współczesnych i kolejnych pokoleń Polaków – wskazała wicepremier.



Podkreśliła również, że majowe święto powinno połączyć nas - tak, „byśmy pamiętali, że mimo różnic, sporów mamy jedną Polskę, jedną ojczyznę, a my wszyscy jesteśmy Polakami”.





– I naszą odpowiedzialnością jest naszej ojczyzny strzec jak źrenicy oka, ale też naszą odpowiedzialnością jest łagodzić spory, budować wspólnotę i jednoczyć się – powiedziała.



Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zauważył „wyzwania stojące przed naszym pokoleniem”, wśród których wymienił nowoczesną i innowacyjną gospodarkę, silne państwo, oraz prężnie rozwijające się społeczeństwo.



– Od 15 lat ten rozwój odbywa się w ramach Unii Europejskiej (...), to jest wielka szansa dla Polski, ale też całej Europy, bo Europa na powrót jest zjednoczona – mówił Gowin.



Jak podkreślił, „dla nas, Polaków równie ważny jest wektor równości”. – Chcemy, żeby to była Europa zjednoczona i równocześnie Europa równych szans, równych narodów – tak jak była przemyślana przez jej ojców założycieli – dodał.





W ocenie Gowina, „w imię tej troski o jedność Europy, a zarazem uzasadnioną suwerenność narodów europejskich, warto zastanowić się dzisiaj, 3 maja, nad tym, co przed nami zrobiły inne narody – te najsilniejsze państwa europejskie, Francja, Niemcy, co zrobił zawsze dbający o honor Węgier premier Viktor Orban”.



– Mam na myśli konstytucyjne uregulowanie relacji między Polską a Unią Europejską – żeby te sprawy uporządkować, żeby ustabilizować obecność Polski w strukturach zjednoczonej Europy – wyjaśnił wicepremier.



Wskazywał również, że należy „wyznaczyć granice suwerenności – takie, których nikomu naruszać nie wolno”.



– Potrzebujemy jedności, równości, ale potrzebujemy też tego, żebyśmy byli bardziej Polakami. Im bardziej jesteśmy Polakami, tym bardziej jesteśmy Europejczykami – podkreślił.





Krakowskie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęły się od mszy św. w intencji ojczyzny w katedrze wawelskiej, pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, abp. Marka Jędraszewskiego.



Jak wskazywał on w homilii, dziś „znowu jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami dramatu, który rozgrywa się między pragnieniem tego, co nasze, a tym, co musimy naszej matce (ojczyźnie – przyp. red.) dać z siebie”.



– To dramat, który odnosi się do Polski jako do naszego dobra wspólnego, w wymiarze zewnętrznym. Spór o miejsce suwerennej Polski w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza spór dotyczący tego, jaki mamy przyjąć - jako Polska – wymiar ideowy i moralny, a także polityczny i ekonomiczny, w którym ma żyć i rozwijać się Polska – podkreślał abp Jędraszewski.



Po nabożeństwie wyruszył patriotyczny pochód, który z Wawelu przeszedł na pl. Matejki. Tam też - przed Grobem Nieznanego Żołnierza – zostały złożone wieńce. Złożono je także pod Krzyżem Katyńskim. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych oraz aktów nadania obywatelstwa polskiego. Wydarzenie zakończyła defilada.