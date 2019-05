Kangur w okolicach Stąporkowa zaskoczył kierowców

W Czarnieckiej Górze (woj. świętokrzyskie) zaginął w czwartek kangur. Właściciel zwierzęcia oferuje za jego znalezienie nagrodę. Ostatnio wałęsającego się kangurka widziano koło drogi wojewódzkiej nr 42 w okolicach Stąporkowa.

Egzotyczne zwierzę zauważył jeden z kierowców, który przejeżdżał drogą krajową nr 42 w okolicach Końskich. Kierowca zaciekawiony rzadkim widokiem zadzwonił na policję. Chwilę później funkcjonariusze odebrali kolejny telefon, tym razem od właściciela kangura, który zgłosił jego zaginięcie.



Policjanci udali się w okolicę Czarnieckiej Góry, gdzie właściciel widział zwierzę po raz ostatni. Funkcjonariusze przeszukali teren, ale kangura nie udało się odnaleźć. W jego poszukiwania włączyli się także lokalni mieszkańcy, a informacja o zaginięciu jest udostępniana na portalach społecznościowych.



Poszukiwane zwierzę to kangur szary, który do Polski trafił z Australii. Jak przekazał redakcji TVP3 Kielce właściciel kangura, zwierzak jest niegroźny i bardzo płochliwy. Policja prosi jednak ewentualnych znalazców o zachowanie ostrożności i natychmiastowy kontakt pod numerem telefonu 112 lub 997.

źródło: TVP3 Kielce, "Echo Dnia"

Właściciel kangura, mieszkający i pracujący w Krakowie pan Tomasz, opowiedział w rozmowie z „Echem Dnia”, jak przed rokiem został jego właścicielem. „Byłem z pracy na wyjeździe integracyjnym w Australii. Zapowiedziano nam, że jedną z atrakcji będzie możliwość pogłaskania krokodyla i zrobienia sobie z nim zdjęcia. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, był tam związany drutem mały kangur. Piszczał jak dziecko. Przewodnik wyjaśnił, że to przynęta. Krokodyl jedzący kangura miał nie zwracać na nas uwagi. Nie mogłem się na to zgodzić. Zdecydowałem, że odkupię kangura” – powiedział.Pan Tomasz dopełnił formalności i do kraju wrócił z nowym pupilem. „Kangur miał całą działkę dla siebie. Sąsiad donosił mu sałatę i musli” – opowiadał pan Tomasz. W czwartek okazało się, że ktoś otworzył furtkę i zwierzę zniknęło.