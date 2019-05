Prezes TK: Unia Europejska jedynym rozwiązaniem dla Europy

– Polska była, jest i będzie w Europie, jest częścią Unii Europejskiej. To, że nie zgadzamy się z pewnymi rozwiązaniami, czy mamy wątpliwości co do słuszności pewnych rozwiązań, nie oznacza, że nie akceptujemy całości – powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w rozmowie z Samuelem Pereirą, szefem portalu tvp.info. Zapewniła, że „Unia Europejska jest jedynym w tej chwili rozwiązaniem dla Europy”.

228 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była... zobacz więcej

Prezes TK Julia Przyłębska uczestniczyła 2 maja w Wilnie w dyskusji „Konstytucja 3 Maja 1791: znaczenie i lekcje dla Europy”. Spotkanie z udziałem prezydent Dalii Grybauskaite zainaugurowało obchody w tym kraju rocznicy Konstytucji 3 maja.



Samuel Pereira: Rocznica Konstytucji 3 maja to również wielkie święto na Litwie. Czym była konstytucja w chwili uchwalenia i jakie jest jej znaczenie dzisiaj?



Julia Przyłębska: Przede wszystkim była drugą na świecie pisaną konstytucją, w której stworzono pewien system prawny, niezwykle nowoczesny. Jak się okazuje ponadczasowy, bo trójpodział władzy, do którego odwoływała się Konstytucja 3 maja obowiązuje do dziś. Podział na władzę ustawodawczą, nazywaną wówczas prawodawczą, na władzę wykonawczą, należącą do rządu i króla, i władzę sądowniczą. Poza tym bardzo istotnym elementem Konstytucji 3 maja było odwołanie do dziedzictwa chrześcijańskiego, czyli do dziedzictwa kulturowego Europy.



Niezwykle istotne jest też to, że dwa narody potrafiły stworzyć coś wspólnego. Można powiedzieć, że byliśmy prekursorami Unii Europejskiej, bo te same idee, które przyświecały stworzeniu Konstytucji 3 maja, później stanowiły podstawy dla twórców UE, dla Roberta Schumanna. Czyli jakby współpraca między różnymi społeczeństwami, uwzględnianie różnych różnic kulturowych, ale jednocześnie jakby wkomponowywanie się w pewien system prawny, który ma chronić wszystkich obywateli, który ma nadawać prawa i wolności jednostkom, tak aby mogły się najlepiej realizować.

#wieszwiecej Polub nas

Konstytucja 3 maja wzmocniła pozycję Polski i Litwy w Europie, dzisiaj przynależność Polski do Unii Europejskiej jest kwestionowana przez niektórych polityków. Jak pani ocenia tego typu wypowiedzi?



Polska była, jest i będzie w Europie, jest częścią Unii Europejskiej. To, że nie zgadzamy się z pewnymi rozwiązaniami, czy mamy wątpliwości co do słuszności pewnych rozwiązań, nie oznacza, że nie akceptujemy całości. Unia Europejska jest jedynym w tej chwili rozwiązaniem dla Europy. To, że tak wiele krajów chce przystąpić do UE pokazuje, jak ważnym elementem jest już taka nawet sformalizowana współpraca. Problem moim zdaniem polega na tym, że zamiast dyskutować o tym, co nas dzieli i jak można wypracować kompromis, staramy się – czasami poprzez argumenty zupełnie nietrafione – atakować to, co tak naprawdę nie powinno stanowić przedmiotu ataku. Bo nigdy w Polsce po przystąpieniu do UE nie było takiej sytuacji, aby społeczeństwo myślało o opuszczeniu Wspólnoty.



Unia Europejska stanowi pewną gwarancję, bo powinna funkcjonować jako pewien organizm solidarny, w pewnej równowadze wielkich i małych. Ja zawsze podkreślam ten niesamowity fenomen , że jesteśmy w UE, która składa się z krajów o różnej wielkości, ale takim samym dziedzictwie. Bo do potęgi dziedzictwa europejskiego wszystkie kraje europejskie się odwołują i na tym budują prawo, budują system wartości, który później w jakiś sposób jest skodyfikowany.



Ostatnio głośno było o deklaracji przewodniczącego KE Jean-Claude Junckera, że nie ma zagrożenia wyjścia Polski z Unii.



Wydaje się, że w UE nikt nawet nie myśli o tym, że Polska miałaby wystąpić z Unii, to jest jakiś kompletny absurd. Jest wiele krajów, które uważają, że system prawny obowiązujący w Unii powinien być zreformowany. To, że chcemy reformować, poprawiać przepisy, nie oznacza, że jesteśmy przeciwko czemuś, co stanowi podstawę naszego funkcjonowania, bo przecież całe nasze życie to jest poprawianie. Oczywiście nie jest to proste, bo jesteśmy wspólnotą różnych interesów, ale istota polega na tym, żeby te różne interesy połączyć i zbudować pewien wspólny, dobrze funkcjonujący system oparty na solidarności. Podstawą funkcjonowania Wspólnoty jest solidarność i właśnie Konstytucja 3 maja pokazała, że pomimo różnic potrafiły narody polski litewski, i jeszcze inne narody, które zamieszkiwały Rzeczypospolitą, stworzyć dokument, który był kwintesencją tych wartości, do których wówczas te narody się odwoływały. Dzisiaj do tych samych wartości i my się odwołujemy, czyli mamy pewną ciągłość; były jakieś wydarzenia, które zaburzyły nasze funkcjonowanie, ale ciągle powracamy do tych samych wartości.

O czym pani rozmawiała podczas niedawnego spotkania w cztery oczy z prezydent Litwy Dalią Grybauskaite?



To było spotkanie poza kamerami, więc nie będę o tym mówiła. Było to naprawdę bardzo sympatyczne spotkanie, tym bardziej, że przez część tego spotkania prowadziłyśmy rozmowę w języku polskim. Pani prezydent mówi pięknie po polsku.



Dobre relacje z panią prezydent Litwy ma pani nie od dzisiaj.



– Bardzo bliska jest też współpraca z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Litwy. Jest ona ważna o tyle, że jesteśmy w stowarzyszeniu, w którym są takie kraj jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia, które chcą wejść do UE, które reformują swój system prawny. Piękne jest to, że maja zaufanie do Polski, do Litwy i we współpracy z nami chcą poprawiać czy budować niektóre obszary na nowo, jeśli chodzi o system prawny, o konstytucję.



Ta kwestia – jeśli chodzi o Polskę i Litwę – pokazuje, że idea zawarta w preambule Konstytucji 3 maja przetrwała i że ten system okazał się tak nowoczesny, że tak naprawdę do dziś on funkcjonuje, oczywiście modyfikowany przez współczesność. Jeśli chodzi o system prawny, o prawa i wolności obywatelskie, to trzeba pamiętać o tym, że Polska zawsze była prekursorem. Konsekwencją idei wolności, która przyświecała każdemu Polakowi, było tworzenie szybkie, prekursorskie różnych norm prawa, które w innych krajkach powstawały dopiero później, np. prawa kobiet. Odzyskanie niepodległości wiązało się z nabyciem praw kobiet, o czym jeszcze inni Europejczycy czy Amerykanie nie myśleli.



To pokazuje też, że Polska, mimo że nie istniała na mapie w sensie prawnym, to istniała jako naród, jako idea, poprzez język i poprzez tego niesamowitego ducha, zawsze odwołującego się do pewnej wspólnotowości, czego nie należy mylić z nacjonalizmem. Bo odwoływanie się do pewnej tradycji, do pewnych korzeni jest czymś pięknym. Pokazuje umiejętność życia w pewnej wspólnocie, gromadzenie się wokół wartości. I to gromadzenie się wokół wartości jest tą tradycją, która cały czas stanowi o tym, że Polska jest częścią europejskiej wspólnoty.