Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Zginęli młodzi ludzie

– Dwie osoby zmarły po wypadku, do którego doszło minionej nocy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32 z wojewódzką nr 285 w pobliżu Gubina (woj. lubuskie). 21-letni kierowca auta osobowego wjechał pod tira – poinformował Norbert Marczenia z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Jak przekazał Marczenia, do wypadku doszło przed północą na dobrze oznakowanym skrzyżowaniu, z dobrą widocznością.



Z ustaleń policji wynika, że 21-latek kierujący osobowym mitsubishi jechał drogą nr 285 w kierunku Lubska i nie ustąpił pierwszeństwa tirowi jadącemu od granicy trasą nr 32. Doszło do zderzenia pojazdów.



– 21-latek zmarł w drodze do szpitala. W wypadku ciężko ranna została jego pasażerka. 19-latka trafiła do szpitala w Zielonej Górze. Niestety, lekarzom nie udało się jej uratować. Zmarła w lecznicy – powiedział Marczenia.



Dodał, że przyczynę i okoliczności wypadku ma ustalić śledztwo nadzorowane przez prokuratora.



Po tragedii droga nr 32 była przez kilka godzin zablokowana, ale nie spowodowało to znaczących utrudnień w ruchu, gdyż policjanci zorganizowali objazd przez Gubin.

