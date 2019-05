Amerykańskie LNG osłabia wpływy Kremla [OPINIA]

W Europie trwa energetyczna rewolucja. Amerykanie dostarczają coraz większe ilości gazu skroplonego i zmniejszają tym samym uzależnienie dużej części Starego Kontynentu od dostaw z Rosji. Polska poprzez politykę dywersyfikacyjną wzmacnia swoją suwerenność, zacieśnia współpracę z Waszyngtonem i zmniejsza wpływy Moskwy. Niestety, problemem w osłabianiu pozycji Kremla jest postawa Berlina, który w dalszym ciągu broni budowy gazociągu Nord Stream 2.

Efektem pierwszego unijno-amerykańskiego forum energetycznego będzie dalsze wzmocnienie współpracy między USA a Starym Kontynentem. Jest to doskonała informacja dla Polski, całej Europy i bardzo zła dla Rosji i jej sympatyków.



Brukselska konferencja była następstwem spotkania przewodniczącego UE Jeana-Claude’a Junckera z prezydentem Donaldem Trumpem do jakiego doszło 25 lipca zeszłego roku w Waszyngtonie, podczas którego uzgodniono umocnienie strategicznej współpracy między UE a USA w dziedzinie energii. Po tej decyzji eksport LNG z USA do UE zwiększył się o prawie 300 procent. Portal BiznesAlert przywołuje w swojej analizie dane świadczące o tym, że w marcu 2019 r. odnotowano najwyższy w historii UE wolumen handlu LNG między UE a USA wynoszący ponad 1,4 mld metrów sześciennych. W styczniu i lutym bieżącego roku Europa stała się głównym odbiorcą LNG ze Stanów Zjednoczonych, wyprzedzając tym samym Azję.



Podczas konferencji minister energetyki USA Rick Perry przekonywał, że zwiększanie eksportu amerykańskiego gazu do Europy to sukces obu stron. – Ameryka ma to, czego potrzebuje Europa – ogromną ilość czystego i przystępnego cenowo gazu ziemnego i jesteśmy gotowi, chcemy, możemy dzielić się nim z każdym kontynentem, z każdym krajem na tym kontynencie – przekonywał amerykański minister. Perry zwracał również uwagę, że dzięki zacieśnianiu współpracy energetycznej, Waszyngton będzie wspierać bezpieczeństwo energetyczne i krajowe Europejczyków.



Chwalił również kraje – wyróżniając przy tym Polskę – które ograniczają dostawy surowca z Rosji i zwiększają swoje zdolności do importu LNG i prowadzą działania dywersyfikacyjnego. Skrytykował również budowę gazociągu Nord Stream 2, argumentując, że będzie on wzmacniał uzależnienie europejskich krajów od decyzji podejmowanych na Kremlu. - Ten projekt dostarczy rosyjski gaz głęboko do serca Europy Zachodniej, wzmacniając Rosję poprzez danie jej większego wpływu w prowadzeniu polityki zagranicznej – podkreślał.

Amerykanie mocno stawiają na rozwój LNG - jego wielkim zwolennikiem jest Donald Trump, który wielokrotnie zwracał uwagę na powiązania pomiędzy suwerennością, kwestią bezpieczeństwa i wzmacnianiem sojuszy, a właśnie kwestią energetyki. Kraj ten posiada obecnie trzy terminale eksportowe, a drugie tyle znajduje się w trakcie budowy. W czasie prezydentury Trumpa doszło do podwojenia liczby państw, do których USA dostarczają LNG – jest ich obecnie 35.

Jednym z nich jest Polska, która rozbudowuje terminal LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by zwiększyć jego moc regazyfikacyjną z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych. Rząd zdecydował się również na budowę drugiego nabrzeża, z którego będą mogły korzystać mniejsze jednostki pływające, a także postawienie trzeciego zbiornika na LNG i budowę bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO. Obecnie terminal ten ma największy w Europie poziom wykorzystania mocy regazyfikacyjnych. Aby w jeszcze większym stopniu zwiększyć moce importowe naszego kraju, w Gdańsku postawiony zostanie pływający terminal do odbioru gazu skroplonego – jednostka FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) – który pozwoli na przyjęcie 4 miliardów metrów sześciennych gazu, a jego moce mogą być następnie podwojone.



Reprezentujący na konferencji Polskę sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski poinformował, że inwestycja ta planowana jest na lata 2024-2025 i poprzez interkonektory gaz będzie mógł być dostarczany do krajów sąsiednich. Tłumaczył również, że do zwiększenia importu amerykańskiego gazu skroplonego do Europy potrzebna będzie rozbudowa infrastruktury transportowej w Europie, a także budowa gazociągów transportujących surowiec na linii północ-południe. Sprawy te poruszał również w bezpośrednim spotkaniu z Perrym i zastępczynią podsekretarza stanu ds. handlu międzynarodowego Sarą Kemp.



Rozbudowa terminala została pochwalona przez Komisję Europejska, która oceniła, że wpłynie ona na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE i prowadzić będzie do rzeczywistej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu także dla krajów sąsiedzkich, takich jak: państwa bałtyckie, Ukraina i Czechy. KE równie pozytywnie odnosi się do budowy Baltic Pipe pozwalającego dostarczać gaz ze złóż norweskich do Polski i innych krajów regionu. Obydwie inicjatywy zostały umieszczone na europejskiej liście projektów wspólnego zainteresowania (PCI).



Jak podkreśla portal Energetyka24, Polska wydobywa niespełna 4 miliardy metrów sześciennych gazu, podczas gdy konsumuje 17 miliardów z tendencją wzrostową. Obecnie około 55 procent zapotrzebowania pokrywa bezpośredni import z Rosji. O tym, jak wielką pracę na polu dywersyfikacji polski rząd dokonał w ostatnich latach świadczy fakt, że do czasu rozpoczęcia tego programu, Polska importowała gaz niemal wyłącznie z tego państwa, a jego cena dla Polski, z uwagi na pełne uzależnienie od jednego dostawcy, była wyższa niż dla położonych dalej Niemiec. „Rosja niejednokrotnie manipulowała ciśnieniem i innymi parametrami (jak wilgotność) gazu, aby wywrzeć polityczny wpływ na Polskę i inne kraje w regionie (ostatnio podczas warszawskiego szczytu NATO i wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie). Wykorzystanie gazu do celów politycznych opisane zostało w rosyjskiej doktrynie Falina-Kwicińskiego” – podkreślono w analizie Energetyka24. Te czasy to już jednak przeszłość.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach import amerykańskiego gazu do UE wzrośnie, gdyż jego produkcja w Europie zmniejsza się, a popyt według prognoz pozostanie na porównywalnym poziomie. Co więcej, gaz uznano za ważne paliwo przejściowe w staraniach Unii na rzecz dekarbonizacji gospodarek krajów członkowskich. Wspólnota dąży do tego, by do 2022 roku wszystkie państwa unijne, oprócz Malty i Cypru, miały dostęp do trzech źródeł gazu, a 23 państwa członkowskie miały dostęp do globalnego rynku LNG.



Kreml jest świadomy, że przegrywa bitwę za bitwą i że następne lata mogą pogorszyć jego pozycję. Dla Władimira Putina i jego otoczenia jest to bardzo zła wiadomość, gdyż oznacza zmniejszenie zysków, a co za tym idzie także problemy budżetowe. To zaś przełoży się na dalszą pauperyzację rosyjskiego społeczeństwa, w wyniku czego dojdzie do dalszego pogorszenia i tak pikujących sondaży rosyjskiego lidera. Wraz ze zmniejszeniem się wpływów energetycznych w Europie osłabieniu ulegnie też pozycja Rosji i możliwość stosowania przez nią szantaży, gróźb i nacisków. Może to oznaczać w dalszej perspektywie wywołanie zmian nawet u szczytów rosyjskich władz, gdyż Putin w pewnym momencie może już przestać być gwarantem zysków dla tamtejszych oligarchów. Tym bardziej, że wzmacnianie, przede wszystkim amerykańskich sankcji wobec Rosji, przynosi efekty.



Kreml może jednak wciąż liczyć na wsparcie Berlina. Szefowa współrządzącej w Niemczech partii CDU Annegret Kramp-Karrenbauer zapewniła ostatnio w rozmowie z agencją dpa o swym poparciu dla budowy gazociągu Nord Stream 2, chociaż przyznała, że rozumie obawy Polski, Ukrainy i krajów regionu. – CDU zawsze mówiła, że popiera ten projekt niezależnie, czy jest on obecnie bliski sercu, czy nie – oświadczyła. Oznacza to, że Berlin nie będzie już nawet udawał, jak to wcześniej czyniła kanclerz Angela Merkel, że jest to projekt jedynie gospodarczy i bez względu na wszystko, będzie dążył do wybudowania gazociągu, chociaż ma świadomość, że zysk z niego będzie wykorzystywany przez Kreml do dalszego prowadzenia agresywnej polityki w regionie i w różnych punktach zapalnych na świecie.



O tym, jak Moskwa wykorzystuje swoją pozycję energetycznego hegemona przekonuje się obecnie m.in. Ukraina. Chociaż Merkel, uzasadniając poparcie dla budowy gazociągu NS2, powołuje się na zgodę Kremla na tranzyt gazu przez ten kraj również po zrealizowaniu tego projektu, to kilka dni temu Putin ogłosił, że Ukraina będzie zaopatrywana w gaz jedynie wtedy, jeśli przez jej terytorium będzie przechodził tranzyt.

Mając takie wsparcie i wykorzystując swoje wpływy w instytucjach unijnych, które nie zastopowały tego jawnie sprzecznego z zasadami wspólnoty projektu, Rosja dąży do jak najszybszego wybudowania gazociągu. Gazprom utrzymuje, że zakończy jego budowę jeszcze w tym roku. Na przeszkodzie tak szybkiej realizacji stoi wciąż jednak Dania, która opóźnienia wydania zezwolenia na budowę gazociągu. Duńska Agencja Energii zamierza bowiem podjąć decyzję dopiero po rozpatrzeniu wszystkich trzech wariantów trasy jego przebiegu. To zaś powoduje wydłużenie terminów realizacji projektu. Może to też oznaczać, że uruchomienie gazociągu nie nastąpi przed końcem bieżącego roku, gdy wygasa 10-letni kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę.



Opóźnienie to wzmocni pozycję negocjacyjną Ukrainy w rozmowach o dalszym tranzycie gazu przez jej terytorium. To zaś wywołuje wściekłość Moskwy i zwiększenie nacisków na Kopenhagę. Rosyjskie media podały, że Gazprom przygotowuje właśnie bazę do działań prawnych wobec Danii.



Polsce pozostaje w takiej sytuacji wciąż głośne krytykowanie tego projektu, przekonywanie kolejnych państw do wyrażania wobec niego sprzeciwu, a także powoływanie się na zapisy unijnej dyrektywy gazowej. Warszawa musi w dalszym ciągu działać na rzecz dywersyfikacji i eliminowaniu wpływów rosyjskich w regionie. Ma w tej walce, na szczęście, silnego sojusznika za oceanem.



Autor jest dziennikarzem Polskiego Radia.