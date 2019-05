W przerobionym wózku dziecięcym po Japonii. Koty podróżnicy

Koty Kitties Fuku-Chan i Daikichi podróżują w przerobionym wózku dziecięcym ze swoim 49-letnim właścicielem biznesmenem Daisuke Nagasawa. Razem zwiedzili już kilkadziesiąt prefektur w Japonii. Portalowi tvp.info udało się skontaktować z właścicielem kotów, który opowiedział o swoich pupilach.

Wszystko zaczęło się osiem lat temu. Daisuke Nagasawa bardzo dużo podróżował, także służbowo, dlatego jego koty często siedziały same w domu. W pewnym momencie Nagasawa postanowił to zmienić – przerobił dziecięcy wózek, w który zaczął na swoje podróże zabierać zwierzaki.



Autor przedsięwzięcia powiedział nam, że jego koty naprawdę bardzo lubią wędrować.



– One sami jeżdżą wózkiem dla kota lub w plecaku, kiedy chcą ze mną wyjść. Czasami, ku mojemu zdziwieniu, Daikichi, brązowy pręgowany i biały, nosi swoje szelki, zanim do mnie przyjdzie. I zarówno Fuku-chan, jak i Daikichi mogą wrócić do mojego samochodu, gdy są zmęczone – zdradził.



Zdjęcia umieszczone na Instagramie pokazują, jak para kotów rozwinęła zamiłowanie do podróży dzięki właścicielowi.