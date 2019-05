Msza św. w intencji ojczyzny w Święto Konstytucji 3 Maja

Kard. Stefan Wyszyński był daleki i wolny od wszelkiego niebezpieczeństwa nacjonalizmu, choć niezwykle kochał Polskę; uczył nas w jaki sposób miłość, aż do miłości nieprzyjaciół potraktować jako drogę swojego życia – mówił podczas mszy św. w intencji ojczyzny metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Mszą św. w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela rozpoczęły się w piątek obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Uczestniczyli w niej prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, premier Mateusz Morawiecki, członkowie rządu, przedstawiciele parlamentu z marszałkami Sejmu i Senatu – Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim.



Wzięli w niej udział także delegacje służb mundurowych, w tym Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, kombatanci, harcerze i mieszkańcy Warszawy.



W homilii kard. Nycz wspominał postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Wiele wskazuje na to, że jesteśmy blisko jego beatyfikacji – powiedział metropolita warszawski .



Jak zauważył, jednym „z ważnych rysów osobowości i duchowości” Wyszyńskiego była miłość do Kościoła, do Maryi i do ojczyzny. – Chciałoby się powiedzieć w takiej właśnie kolejności, bo ta kolejność miłości jest bardzo ważna, żeby wszystko było na właściwym miejscu – podkreślił.

– Ksiądz prymas był daleki i wolny od wszelkiego niebezpieczeństwa nacjonalizmu, chociaż niezwykle kochał Polskę, niezwykle kochał ojczyznę. A równocześnie uczył nas w jaki sposób miłość, aż do miłości nieprzyjaciół potraktować jako drogę swojego życia – powiedział Nycz.Podkreślił, że to właśnie od Stefana Wyszyńskiego pochodzą słowa „kto nienawidzi, ten już przegrał”. – I nie znajdziemy u prymasa, mimo że przeciwników politycznych ówczesnych miał bardzo trudnych, nie znajdziemy u niego żadnych słów, które by były słowami zemsty, słowami braku miłości, słowami braku szacunku dla człowieka. Doskonale potrafił rozróżnić zło, z którym walczył i to walczył zdecydowanie, od człowieka, który grzeszył, który to zło popełniał – powiedział kardynał Nycz.Przed rozpoczęciem mszy został odśpiewany hymn narodowy.Po mszy na Zamku Królewskim odbędzie się wręczenie odznaczeń państwowych przez prezydenta Dudę, a w samo południe – uroczystości na pl. Zamkowym.