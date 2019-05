Kryzys w Wenezueli. Maduro wzywa do lojalności, Guaido – do strajku generalnego

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, którego wiele państw świata nie uznaje za prawowitego przywódcę kraju, wezwał armię i naród do lojalności. Lider opozycji Juan Guaido wzywa natomiast do strajku generalnego i protestów, które „położą one kres uzurpacji” władzy dyktatora.

W transmitowanym przez państwową telewizję przemówieniu, wygłoszonym w bazie wojskowej na tle kilkusetosobowej grupy żołnierzy, Maduro odniósł się do działań swojego politycznego adwersarza Guaido.



– Lojalność to cecha, którą albo masz albo nie. W tym historycznym momencie, lojalność to wartość wspólna, wyznawana przez naród, przez społeczeństwo. Ile osób zginie, jeśli wybuchnie tu wojna domowa, z powodu głupoty zdrajców, którzy próbowali dokonać zamachu stanu? Ile będzie zniszczeń? A ile lat potrwa wojna, jeśli dokonają na nas inwazji? Bo my nigdy się nie poddamy! – przekonywał.



Guaido od trzech dni wyprowadza ludzi na ulice i wzywa do strajku generalnego, by doprowadzić do obalenia lewicowego dyktatora. Sam w styczniu ogłosił się prezydentem Wenezueli, uznając, że Maduro został wybrany w sposób niezgodny z zasadami demokracji.

źródło: IAR

Juana Guaido uznały jako prezydenta i wspierają politycznie Stany Zjednoczone i kilkadziesiąt innych krajów. Po stronie Nicolasa Maduro opowiadają się między innymi Rosja, Chiny, Boliwia i Kuba.Wenezuela to kraj posiadający największe na świecie złoża ropy naftowej. Jednak fatalne zarządzanie państwowymi firmami doprowadziło większość mieszkańców na skraj ubóstwa. W ubiegłym roku inflacja sięgnęła ponad miliona procent.