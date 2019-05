Bójka nożowników. Musiano wezwać śmigłowiec LPR

Groźny incydent na klatce schodowej jednego z budynków wielorodzinnych w Paczkowie (woj. opolskie). Podczas kłótni dwaj mężczyźni ranili się nożem.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek około godz. 15. – Doszło do kłótni oraz szarpaniny pomiędzy dwoma mężczyznami – oświadczyła mł. asp. Magdalena Skrętkowicz, rzecznik policji w Nysie.



– W trakcie tej szarpaniny mieszkaniec powiatu namysłowskiego zranił nożem 24-letniego mieszkańca powiatu nyskiego. Następnie, zraniony 24-latek odebrał nóż 27-latkowi i dźgnął go w okolicy brzucha – dodała funkcjonariuszka.



Radio Opole podało, że ciężej rannego 27-latka do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast mniej poszkodowany pojechał karetką.



Policja przez kilka godzin prowadziła czynności śledcze na miejscu zdarzenia.

#wieszwiecej Polub nas