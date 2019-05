– Życzę wszystkim, aby świętowali w spokoju, w poczuciu przynależności do wspólnoty – narodu, Europy, wszystkich ludzi na świecie – zwróciła się do czytelników portalu tvp.info prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, składając życzenia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. – Powinniśmy siebie nawzajem szanować. Jeżeli będziemy się szanowali, to będzie nam się żyło naprawdę dużo lepiej – podkreśliła.

