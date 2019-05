Koniec strajku pilotów jednych z największych linii lotniczych w Europie

Zakończył się strajk pilotów linii lotniczych SAS – ogłosił szef skandynawskiego przewoźnika Rickard Gustafson. Szczegóły porozumienia SAS z pilotami nie są na razie znane.

– Z ulgą mogę zakomunikować, że ten spór jest już za nami (...) Loty powinny zostać wznowione tak szybko, jak to tylko będzie możliwe – oświadczył Gustafson. – Pomyślne zakończenie negocjacji przyjąłem z dużą ulgą – przyznał.



Porozumienie, które ma obowiązywać przez najbliższe trzy lata, udało się osiągnąć po trwających ponad 30 godzin negocjacjach w Oslo.



Piloci linii SAS w Norwegii, Szwecji i Danii przystąpili do strajku 26 kwietnia po załamaniu się negocjacji płacowych. Domagali się oni przede wszystkim 13-proc. wzrostu uposażeń, choć średnio zarabiali do tej pory 93 tys. koron szwedzkich (9777 dolarów) miesięcznie, co uważa się za pensję wysoką.



Przewoźnik, którego udziałowcami są m.in. rządy Szwecji i Danii, ostrzegał, że taki wzrost płac wstrząsnęłaby finansami przedsiębiorstwa i w dłuższej perspektywie osłabiłby konkurencyjność linii SAS.

źródło: PAP, IAR

Cztery związki zawodowe zrzeszające pilotów domagały się także przewidywalnych godzin pracy oraz przywrócenia przywilejów, odebranych pilotom 3 lata temu podczas restrukturyzacji firmy – m.in. gwarancji awansu. Ich zdaniem, kierownictwo stosuje nieuczciwą konkurencję, ponieważ zatrudnia pilotów spoza Skandynawii, przede wszystkim z Irlandii, którzy mają mniejsze wymagania finansowe.Z powodu strajku ponad 1400 pilotów linie SAS odwołały ponad 4 tys. lotów. Protest zmusił około 380 tys. pasażerów do zrezygnowania z podróży lub jej odłożenia. Loty mają być wznowione już w piątek. – Patrząc realistycznie, powrót do normalności potrwa co najmniej dobę. Wiele samolotów jest obecnie na niewłaściwych lotniskach. Podobnie załogi – są nie tam, gdzie powinny – przyznał Gustafson.