Hiszpania nie wyda reżimowi Maduro słynnego wenezuelskiego opozycjonisty

Rząd Hiszpanii nie zamierza wydać reżimowi wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro czołowego opozycjonisty Leopoldo Lopeza, który we wtorek schronił się w rezydencji hiszpańskiego ambasadora w Caracas. MSZ wyraziło przekonanie, że siły podległe Maduro „uszanują nienaruszalność” rezydencji ambasadora Hiszpanii Jesusa Silvy.

W czwartek sąd w Caracas nakazał ponowne uwięzienie Lopeza, który we wtorek, po zwolnieniu go z aresztu domowego, schronił się on w rezydencji ambasadora Hiszpanii. Jak poinformował w komunikacie Sąd Najwyższy Wenezueli, według orzeczenia jednego ze stołecznych sądów opozycjonista naruszył warunki, na których odbywał areszt domowy.



Według wenezuelskich mediów Lopez został zwolniony w niejasnych okolicznościach we wtorek przez wojskowych. Po pojawieniu się u boku osób manifestujących na ulicach Caracas przeciwko reżimowi prezydenta Maduro, udał się do ambasady Chile, a następnie do rezydencji ambasadora Hiszpanii w Wenezueli.



Bunt w armii?



Po wydaniu przez sąd nakazu ponownego uwięzienia Lopeza, opozycjonista wyjaśnił mediom, że nie boi się ponownego aresztu, „ale nie chce wracać do więzienia”. Dodał też, iż rozmawiał z wenezuelskimi generałami i spodziewa się „większych ruchów” w szeregach armii w najbliższym czasie.



Zgodnie z prawem międzynarodowym Leopoldo Lopez może zostać aresztowany przez reżim w Caracas, gdyż dotychczas nie poprosił o azyl polityczny w Hiszpanii. W środę adwokat opozycjonisty, Jose Cremades, wyjaśnił, że schronienie się Lopeza w rezydencji ambasadora wynikało z kwestii bezpieczeństwa, a także z powodu możliwości swobodnego komunikowania się ze światem zewnętrznym.

źródło: pap

Zarówno wenezuelskie, jak i hiszpańskie media odnotowują, że pod koniec kwietnia Partia Ludowa (PP), największe opozycyjne ugrupowanie parlamentarne Hiszpanii, ogłosiło kandydaturę ojca Leopoldo Lopeza, Leopoldo Lopeza Gila, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.48-letni Leopoldo Lopez został aresztowany 18 lutego 2014 roku, kilka dni po antyrządowych protestach studenckich, w których zginęły trzy osoby. Był jednym z organizatorów tamtej demonstracji. We wrześniu 2015 roku został skazany na 13 lat i 9 miesięcy więzienia za podżeganie do antyrządowych protestów. Od 2017 r. przebywał w areszcie domowym.