Marsz neonazistów w Niemczech. Centralna Rada Żydów wyraża zaniepokojenie

Centralna Rada Żydów (ZdJ) w Niemczech jest zaniepokojona marszem, który odbył się 1 maja w saksońskim mieście Plauen. Wzięli w nim udział sympatycy niewielkiej neonazistowskiej partii Der III. Weg (Trzecia Droga), ubrani w jednakowe beżowe koszulki.

Według saksońskiej policji w marszu wzięło udział kilkaset osób. Uczestnicy mieli w większości na sobie beżowe koszulki z napisem „Narodowa Rewolucyjna Socjalistyczna” pod symbolem partii „Trzecia Droga”. Przy dźwiękach werbli stylizowanych na te używane przez Hitlerjugend, wymachując zielonymi flagami i racami wznosili okrzyki: „Obcokrajowcy-przestępcy – won!”, czy „Narodowy socjalizm teraz!”.



– Zdjęcia z marszu neonazistowskiej Trzeciej Drogi w Plauen są niepokojące i przerażające – oświadczył przewodniczący ZdJ – federacji organizacji żydowskich działających w RFN – Josef Schuster. – Prawicowi ekstremiści maszerują w Saksonii w taki sposób, który przywołuje wspomnienia najciemniejszych rozdziałów niemieckiej historii – dodał.



– Jeśli rząd krajowy Saksonii na poważnie chce zwalczać prawicowy ekstremizm, to nie powinien pozwalać na takie demonstracje – uważa Schuster. Zgody na manifestację udzielił niemiecki odpowiednik polskiego starostwa powiatowego. Szczególne wzburzenie szefa Centralnej Rady Żydów wzbudził fakt, że marsz odbył się w przeddzień obchodzonego w Izraelu Dnia Pamięci Ofiar Zagłady.



Wiceszef frakcji SPD w parlamencie krajowym Saksonii Henning Homann podkreślił, że „przemarsze w stylu SA (Sturmabteilungen – bojówki NSDAP) nie mogą być i nie będą tolerowane”.

źródło: pap

Prawo dotyczące zgromadzeń w tym landzie zabrania używania podczas zgromadzeń „umundurowania, części umundurowania czy takich samych części ubioru, jako sposobu wyrażenia politycznych poglądów”, o ile może to wywoływać poczucie zagrożenia. Właśnie na ten przepis powołuje się saksońska policja, usprawiedliwiając brak decyzji o rozwiązaniu marszu. We wpisie na Twitterze dowodzono, że beżowych koszulek nie można uznać za umundurowanie. Mimo to opozycyjni politycy Zielonych i partii Lewica domagają się wyjaśnienia całej sprawy.1 września w Saksonii odbędą się wybory do parlamentu krajowego. W ostatnich sondażach narodowo-konserwatywna Alternatywa dla Niemiec (AfD) idzie łeb w łeb z rządzącą landem od zjednoczenia Niemiec CDU.