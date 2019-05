Diesle i benzyniaki nie wjadą już do Amsterdamu

Od 2030 roku po Amsterdamie nie będzie można się poruszać pojazdami napędzanymi benzyną i olejem napędowym. Radni holenderskiej stolicy wyjaśnili, że dzięki tej decyzji oczyszczone zostanie miejskie powietrze. Zakaz dotyczyć będzie samochodów i motocykli.

– Zanieczyszczenie często jest cichym zabójcą i jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia w Amsterdamie – wskazała radna miejska Sharon Dijksma.



Silniki benzynowe i wysokoprężne mają zostać zastąpione bezemisyjnymi – przez samochody elektryczne i hybrydowe. Wymiana miałaby nastąpić do końca następnej dekady. Od przyszłego roku w mieście nie będzie można się poruszać pojazdami z silnikiem diesla, które wyprodukowano przed 2005 rokiem. Stopniowo zakazy będą rozszerzane.



Miejski ratusz podkreśla, że w zachęceniu ludzi do przejścia na samochody o innym napędzie niż benzynowe i olejowe pomogą dotacje i specjalne uprawnienia parkingowe.



Według raportów zanieczyszczenie powietrza w Holandii przekracza unijne normy. Holenderskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że obecny poziom emisji dwutlenku azotu i cząstek stałych może prowadzić do chorób układu oddechowego, a średnia życia może się obniżyć o ponad rok.

