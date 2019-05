„Polska jest dumna, że razem z Litwą przygotowała taki ważny akt prawny jak Konstytucja 3 maja”

Polska jest dumna, że wspólnie z Litwą przygotowała tak ważny akt prawny, jakim jest Konstytucja 3 Maja – oświadczyła w Wilnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podczas dyskusji „Konstytucja 3 Maja 1791: znaczenie i lekcje dla Europy”. Dodała, że Polska jest solidarna z innymi narodami, które chcą funkcjonować w wolnym, współczesnym świecie.

– Nawet jeśli nie funkcjonowaliśmy w naszej państwowości, to przez idee konstytucyjne, które wspólnie wypracowaliśmy, funkcjonowaliśmy w idei państwa demokratycznego, które szanuje obywateli, wyznania, wspiera wzajemnie swoje interesy – powiedziała Przyłębska w słowie powitalnym do uczestników wileńskiej dyskusji zorganizowanej w siedzibie urzędu prezydenta Litwy.



Mówiąc o dzisiejszym znaczeniu dokumentu sprzed ponad 200 lat, prezes TK wskazała, że Konstytucja 3 Maja miała też wymiar dodatkowy: „akt prawny odwołujący się do pewnej niezależności suwerena pokazywał państwom ościennym, państwom silniejszym, że jest pewna wspólnota narodów, która nie chce, aby inne narody ingerowały w jej niezależność”. – Dziś też mamy taką sytuację – dodała.



– Dlatego bardzo ważna jest ta solidarność wszystkich narodów, tych większych i mniejszych, wspólnoty, która przez swoje dziedzictwo kształtuje większą wspólnotę, a jej fundamentem jest solidarność i prawo, które powinno gwarantować wszystkim równouprawnienie – zaznaczyła.

Prezes TK zaznaczyła, że „trójpodział władzy, który został stworzony przez Konstytucję 3 Maja funkcjonuje do dziś i stanowi jakby podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa prawa”.

Solidarność z narodami



Przyłębska w swoim przemówieniu przypomniała, że śp. prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku „w symboliczny sposób udał się do Gruzji, żeby pokazać solidarność Polaków z innymi narodami”. Dodała, że „Polska jest solidarna z Litwą i innymi narodami, które chcą funkcjonować w wolnym, współczesnym świecie”.



Na koniec przemówienia podkreśliła, że Polska jest dumna, że razem z Litwą przygotowała tak ważny akt prawny jakim była Konstytucja 3 maja.



Celem wileńskiej dyskusji było przypomnienie o znaczeniu Konstytucji 3 Maja dla rozwoju Litwy i Polski, a także współczesnej Europy. Uczestniczyli w niej m.in. szef litewskiej dyplomacji Linas Linkeviczius, przewodniczący sejmowego komitetu spraw europejskich, wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas i sędzia Trybunału Stanu RP Czesław Kłak. Słowa powitalne wygłosili prezydent Litwy Dalia Grybauskaite oraz prezesi Trybunałów Konstytucyjnych Polski i Litwy, Julia Przyłębska i Dainius Żalimas.