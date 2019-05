Żołnierze NATO i UE na defiladzie 3 maja. Błaszczak: To dowód współpracy i przyjaźni

Minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się w Warszawie z żołnierzami państw należących do NATO i UE, którzy w piątek, 3 maja, przemaszerują w defiladzie „Silni w sojuszach”. Minister MON podkreślił znaczenie członkostwa Polski w tych organizacjach. – Udział żołnierzy z państw NATO i UE w defiladzie 3 maja będzie dowodem współpracy i przyjaźni – podkreślił.

– 20 lat Polski w NATO i 15 lat Polski w UE, to dwie bardzo ważne daty dla historii Polski, dla rozwoju Polski i dla obecnej Polski. Przez ten czas stworzyliśmy solidne podstawy do rozwoju i współpracy międzynarodowej – powiedział Błaszczak.



Według szefa MON współpraca w obu organizacjach przyczyniła się do rozwoju politycznego, gospodarczego i wojskowego Polski i innych krajów.



– Wspólnie gwarantujemy własne bezpieczeństwo, jesteśmy solidarni wobec siebie, nie tylko korzystamy w gwarancji, ale także rozwijamy zdolności NATO, rozwijamy zdolności UE, na przykład jeżeli chodzi o wspólna politykę bezpieczeństwa i obrony. Wspólnie przełamujemy bariery, wspólnie odpowiadamy na zagrożenia, wspólnie także tworzymy przyszłość naszych państw – mówił minister.



Dziękował przedstawicielom resortów obrony i sił zbrojnych państw sojuszniczych i tworzących UE za udział w zaplanowanej na piątek defiladzie.



– Defilada, która będzie wydarzeniem zapamiętanym przez pokolenia Polaków, bo jutro żołnierze państw NATO, państw UE razem z żołnierzami polskimi, ramię w ramię będą udowadniać naszą współpracę, będą dowodzili naszej przyjaźni – powiedział minister obrony. Szef MON wręczył pamiątkowe ryngrafy dowódcom pododdziałów i pocztów sztandarowych z państw, które będą reprezentowane w paradzie.

źródło: pap

Rocznicową defiladę ma rozpocząć przelot 80 samolotów i śmigłowców, w części lądowej weźmie w niej udział ponad 2 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym ponad 200 żołnierzy państw sojuszniczych. Wojsko zaprezentuje ponad 200 pojazdów, m.in. transportery Rosomak, czołgi Leopard, armatohaubice Krab i Dana, wyrzutnie NSM, Langusta i Poprad, a także sprzęt sojuszniczy, w tym amerykańskie czołgi Abrams, transportery Bradley i brytyjskie pojazdy rozpoznawcze Panther.Defilada odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie, wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły. Parada wojskowa i służb mundurowych oraz przejazd pojazdów rozpocznie się o godzinie 14.00 na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z ulicą Karową.Zorganizowanie dodatkowej defilady z okazji rocznic przystąpienia do NATO i Unii, oprócz tradycyjnie odbywającej się 15 sierpnia, szef MON zapowiedział w marcu. Defilada w dniu narodowego święta 3 maja ma być także nawiązaniem do tradycji międzywojennych.