Legutko: KE próbuje wyjść z przesłaniem, że silna Polska to taka, która jest przytulana. To bzdura

Koalicja Europejska próbuje wyjść z takim przesłaniem, że silna Polska w Unii to taka, która jest przytulana, czyli taka, której się prawi komplementy. Co oczywiście jest bzdurą – powiedział na w programie „Minęła 20” europoseł PiS Ryszard Legutko.

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko skomentował na antenie TVP Info plakat Koalicja Europejskiej przedstawiający babcię (z flagą Unii Europejskiej), która całuje dziecko (z flagą Polski).



– Po części zaskakuje, bo rozumiem, że celem tej kampanii promocyjnej ma być przedstawienie takiej Polski uśmiechniętej, miłej i KE jest rzecznikiem właśnie miłej, pogodnej i radosnej Polski. Co jest o tyle śmieszne, czy wręcz groteskowe, że to są partie, które od 2005 roku wprowadziły w obieg niesłychaną ilość jadu, żółci, nienawiści, obelg i przekleństw – powiedział Legutko.



Dodał, że „wystarczy spojrzeć na twarze czołowych polityków PO, na których maluje się wściekłość, furia, wszystkie najgorsze emocje”. – Nagle pojawia się jakaś sympatyczna para, bobas z babcią. Nie ma większego kontrastu – oznajmił.

– Jest tak, że KE próbuje wyjść z takim przesłaniem, że silna Polska w Unii Europejskiej to taka, która jest przytulana, czyli taka, której się prawi komplementy. Co oczywiście jest bzdurą – zaznaczył.Podkreślił, że te „obrazki pokazują w jakimś sensie prawdę”. – To znaczy pokazują, że w UE są równi i równiejsi, i to ma bardzo głębokie źródła. Europa Zachodnia od początku patrzyła na Europę Wschodnią jako tą gorszą, zacofaną, która musi się uczyć – powiedział.