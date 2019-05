Marszałek Karczewski: Niezakończony proces repatriacji to jest nasz wyrzut sumienia

Ważne jest, żebyśmy wreszcie zakończyli proces repatriacji. To jest nasz wyrzut sumienia. Przez wiele lat nie potrafiliśmy sprowadzić Polaków mieszkających w Kazachstanie. Szacujemy, że pozostało tam jeszcze około 10, może 15 tysięcy osób. Niemcy potrafili sprowadzić do siebie 800 tysięcy osób. My nie potrafiliśmy kilkudziesięciu tysięcy. Musimy bardzo przyspieszyć nasze działania – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Stanisław Karczewski. Marszałek Senatu, który odpowiada za kontakty z około 20-milionową Polonią, mówił m.in. o obchodzonym 2 maja Dniu Polonii i Polaków za Granicą.

– Patriotyzm, przywiązanie do Polski, tęsknota, kultywowanie języka, tradycji – za te aktywności – zdaniem marszałka – należą się podziękowania Polonii. – Bardzo duża część Polonii jest pełna podziwu dla Polski i jest z niej dumna. Broni dobrego imienia. W dużej części są dobrymi ambasadorami Polski – powiedział Karczewski.



Gość TVP podkreślił, że musimy przyspieszyć działania w sprawie repatriacji.



– Bardzo chciałbym, żeby w każdym województwie powstał środek adaptacyjny, żeby Polacy przyjeżdżający w tej chwili zza wschodniej granicy, ale później to będzie pewnie potrzebne dla innych Polaków, mieli punkt, gdzie można nauczyć się języka, doszlifować język polski, poznać historię. Apeluję do wszystkich marszałków, żeby tworzyli takie ośrodki – mówił Stanisław Karczewski.

#wieszwiecej Polub nas