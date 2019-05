Saryusz-Wolski o obecności Polski w UE: Nie chcemy być traktowani z góry

Deputowany Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Jacek Saryusz-Wolski stwierdził w programie „Panorama Opinii”, że polskie społeczeństwo w przeważającej większości chce emancypacji w Unii Europejskiej. – Nie chcemy być traktowani z góry – oznajmił.

Jacek Saryusz-Wolski został zapytany na antenie TVP Info o przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia Polski w UE. Jak przyznał eurodeputowany, fundamenty pod obecność Polski w UE położył ruch Solidarność. – On dokonał tego odwrócenia Polski ze wschodu na zachód – powiedział.



Dodał jednak, że należy oddać honor wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego wydarzenia. Podkreślił, że było to wspólne dzieło ponad podziałami.



Polityk przyznał, że należy dbać o członkostwo w UE, wykorzystywać je dla interesu Polski, a „nie bić nim po głowie politycznego przeciwnika”.



– Teraz stajemy w takim momencie, że polskie społeczeństwo w przeważającej większości chce emancypacji. My chcemy być równi z równymi. (…) Nie chcemy być traktowani z góry, nie chcemy aby nasze interesy były odkładane na bok, a taka jest tendencja wśród tzw. starej Unii – zauważył.

źródło: TVP Info

Jacek Saryusz-Wolski został także zapytany, dlaczego po wielu latach zdecydował się poprzeć środowisko, które było mu obce ideologicznie. Eurodeputowany w zbliżających się wyborach wystartuje z list PiS.– Ja odnajduję dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości te idee, silnej Polski w Unii Europejskiej, których już nie ma w klientelistycznie do Unii Europejskiej nastawionej i donoszącej na własny kraj opozycji totalnej – przyznał.