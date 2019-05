Nowe odkrycie 500 lat po śmierci Leonarda. Królowa pokaże portrety mistrza

Spotkanie prezydentów, naukowe badanie włosa i rewelacja wystawiennicza – tak w skrócie można opisać wydarzenia towarzyszące obchodom 500-letniej rocznicy śmierci Leonarda da Vinci. Na wystawie w Buckingham Palace zobaczymy jedyne dwa zachowane portrety mistrza, wykonane przez innych artystów za jego życia. Na jednym z nich rysów Leonarda dopatrzono się niedawno.

Emmanuel Macron spotkał się z Sergiem Mattarellą w miasteczku Amboise położonym między Tours a Orleanem we Francji – w miejscu, gdzie 2 maja 1519 roku, w wieku 67 lat zmarł Leonardo.



Politycy odwiedzili grób mistrza i odbyli wycieczkę po okolicznych zabytkach z nim związanych. Spotkanie miało charakter prywatny, ale atmosfera była napięta. Z obawy przed protestem tzw. żółtych kamizelek zastosowano wzmożone środki bezpieczeństwa. W promieniu pięciu kilometrów obowiązywał zakaz ruchu kołowego.

Today marks 500 years since #LeonardoDaVinci's death. Our #Leonardo500 exhibition at The Queen's Gallery, Buckingham Palace opens on 24 May https://t.co/Bn9TCFyIAW pic.twitter.com/WJUU9lf82h — RoyalCollectionTrust (@RCT) 2 maja 2019

Poparcie, jakiego rząd Włoch udzielił opozycyjnemu wobec polityki prowadzonej przez Macrona ruchowi, stało się przyczyną napięcia między Paryżem i Rzymem i tłem środowego lunchu obu prezydentów w Clos Lucé, czyli pałacu w Amboise, gdzie Leonardo mieszkał i umarł.

Kod Leonarda i Franca Zeffirellego



Równie podniosła atmosfera towarzyszyła uroczystościom w Vinci, rodzinnej miejscowości Leonarda. W Toskanii zaprezentowano wystawę zatytułowaną „Leonardo żyje” i kosmyk, z którym organizatorzy imprezy wiążą pewne nadzieje. Zapewniają mianowicie, że odnaleziona w prywatnej kolekcji w Stanach Zjednoczonych pamiątka to włosy mistrza, a mające wkrótce ruszyć badania pozwolą ustalić kod genetyczny artysty i porównać go z DNA jego krewnych, wśród których jest reżyser Franco Zeffirelli.



Dyrektor lokalnego muzeum w Vinci, Alessandro Vezzosi opowiada, że znalezisko sprzed trzech lat jest zaopatrzone w dokumenty potwierdzające jego autentyczność. Wtóruje mu historyk Agnese Sabato, przewodnicząca stowarzyszenia „Dziedzictwo Leonarda Da Vinci”. Pamiątka przywieziona z Francji miała dwukrotnie zmieniać właściciela.

We're proud to own five notebooks by #LeonardodaVinci and today, to mark 500 years since his death, we've made Codex Forster II fully available online!

It will be on loan to the @britishlibrary from June: https://t.co/4X5ojYeiGh #Leonardo500 pic.twitter.com/47QKFaO29q — V&A (@V_and_A) 2 maja 2019

Did you know Leonardo da Vinci sketched designs for a tank-like vehicle?



Our curator Sarah Vowles joined David Willey from @TankMuseum on @BBCRadio4 to examine Leonardo’s military machines.



Listen now on @BBCiPlayer: https://t.co/5ZSj0eLlzU #Leonardo500 pic.twitter.com/N2PbLsGUnj — British Museum (@britishmuseum) 2 maja 2019

Emocje studzi biolog, profesor Ewa Bartnik, która zauważyła w rozmowie z TVP, że włosy, które miały służyć jako pamiątka, były obcinane, a nie wyrywane i dlatego są pozbawione cebulek. – A to w cebulkach na pewno jest DNA, w reszcie włosa niekoniecznie – dodaje.Sceptyczne głosy słychać także we Włoszech. ANSA cytuje dyrektora florenckiej Galerii Uffizi. – Cała ta sprawa z włosami to jest czysta głupota – nie owija w bawełnę Eike Schmidt. – Moda na kolekcjonowanie włosów sławnych albo bliskich osób narodziła się w romantyzmie, w renesansie coś takiego byłoby anachroniczne – dodał dyrektor.

Wydarzeniem światowych obchodów rocznicy będzie niewątpliwie wystawa w londyńskiej The Queen's Gallery w Pałacu Buckingham, której otwarcie zapowiedziano na 24 maja. Wśród ponad 200 rysunków Leonarda będzie można obejrzeć liczący blisko 500 lat szkic z Kolekcji Królewskiej. Brodatego mężczyznę z niewielkich rozmiarów studium zidentyfikowano jako Leonarda.



Elegancki, prosty nos. Opadający kącik ust



Martin Clayton, brytyjski historyk sztuki, znawca rysunkowej twórczości Vinciego uważa, że dzieło powstało na krótko przed 1519 rokiem, czyli tuż przed śmiercią malarza i wynalazcy. Poza tym wizerunkiem znamy tylko jedno dzieło identyfikowane jako portret Leonarda, wykonany za jego życia i przez innego twórcę. Jest nim powstały w tym samym czasie rysunek ucznia artysty – Francesca Melziego.

Martin Clayton will be joining us for #askacurator #Leonardo500 in around 15 minutes. Tweet us all your Leonardo da Vinci questions. pic.twitter.com/NirtbpBZtU — RoyalCollectionTrust (@RCT) 2 maja 2019

Rysunki z Kolekcji Królewskiej: szkic zidentyfikowany ostatnio przez Martina Claytona jako portret przedstawiający Leonarda, wykonany przez anonimowego asystenta (L) oraz jedyny znany dotąd zachowany wizerunek mistrza, wykonany przez jego ucznia Francesca Melziego; oba miały powstać za życia Leonarda (fot. PAP/EPA/ROYAL COLLECTION TRUST / © Her Majesty Queen Elizabeth II)

– Model ma około 65 lat. Twarz wydaje się nieco melancholijna i znużona. Ma podobne rysy jak mężczyzna z portretu wykonanego przez Meziego. Elegancki, prosty nos, linia brody unosząca się od policzka do ucha, opadający kącik ust i długie, pofalowane włosy są dokładnie takie, jak na portrecie autorstwa Melziego – opisuje Clayton nowo odkryty portret. W Pałacu Buckingham zostaną pokazane oba.Z kolei w październiku w Luwrze zostanie otwarta wystawa prac malarskich mistrza.

Kodeks z projektami Leonarda – najdroższa książka na świecie



– Nikt nie jest w stanie, mimo postępu cywilizacyjnego, objąć jego dzieła. Jedna osoba nie jest dziś w stanie opracować dziedzictwa człowieka, który działał w XV wieku – mówi Joanna Kilian, kustosz zbiorów malarstwa włoskiego w warszawskim Muzeum Narodowym. Zagadnieniami, którymi zajmował się Vinci, można wypełnić kilka encyklopedii. – Zajmował się malarstwem ściennym, sztalugowym, rzeźbą, przygotowywał odlewy w brązie. Ale malarstwo można nazwać marginalną dziedziną jego życia – zauważa pani kustosz.



– Był lirykiem, pisał przepiękne aforyzmy, bajki. Zajmował się anatomią. Był znakomitym muzykiem, na czym co ówcześnie zarabiał większe pieniądze niż jako malarz. Podejmował się pracy inżynieryjnej: od budowy mostów, przez fortyfikacje, regulacje rzek, maszyny latające, roboty – wymienia aktywności artysty.

one of the narratives to follow in the #BODTreasures @T3D2019 exhibition is how Leonardo made a quantum leap in illustrating geometry when working with Luca Pacioli - on the left is Pacioli's 1494 Summa next to Pacioli/Leonardo's 1509 Divina Proportione #AskACurator #Leonardo500 pic.twitter.com/EFoMpJkMWC — The Bodleian Libraries (@bodleianlibs) 2 maja 2019

From 'boring' machines to dreams of flight, explore Leonardo da Vinci's genius through the models of his ideas in our collection #Leonardo500



�� https://t.co/GxHsk10jMS pic.twitter.com/yVXBFUT6ns — Science Museum (@sciencemuseum) 2 maja 2019

Wiele z przemyśleń Leonarda, jego projektów i rozważań znalazło się w „Kodeksie Leicester” – manuskrypcie uważanym za najdroższą książkę na świecie. Ten zbiór oryginalnych notatek mistrza w 1994 r. za ponad 30 mln dol. nabył Bill Gates.

Latające maszyny Leonarda da Vinci na lotnisku w Rzymie



Rocznicową atrakcję przygotowało też rzymskie lotnisko Fiumicino, które nosi imię artysty i wynalazcy. Na zorganizowanej tam wystawie „Skrzydła Leonarda. Geniusz i lot” można podziwiać maszyny latające według projektu da Vinci.



W terminalach 1 i 3 międzynarodowego portu lotniczego ustawione zostały machiny wykonane absolutnie wiernie, jak zapewniono, według rysunków artysty. Jest tam m.in. latający statek, zbudowany na podstawie sugestywnego rysunku mistrza renesansu, czy maszyna, którą uważa się za prototyp szybowca. Najbardziej imponująca prezentacja to sylwetka „latającego człowieka” ze skrzydłami o rozpiętości 11 metrów.



Wystawieniu ogromnych konstrukcji towarzyszy też ekspozycja multimedialna, dzięki której można porównać repliki z rysunkami autora oraz zapoznać się z jego „Traktatem o locie ptaków”, czyli zbiorem notatek i obserwacji, a także analiz mechanicznych na temat oporu powietrza, jego prądów, wpływu wiatru.



Wystawa pobije, jak się zauważa, rekordy popularności, bo zorganizowana została w terminalach odwiedzanych każdego dnia przez tysiące ludzi z całego świata.