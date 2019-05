Abp Gądecki: Przez obecność chrześcijaństwa Europa nic nie traci, a dużo zyskuje

Przez obecność chrześcijaństwa w Europie, Europa nic nie traci, a dużo zyskuje – powiedział na Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Wskazał na rolę Jana Pawła II w wytyczaniu drogi do jedności Europy.

W czwartek na Jasnej Górze zebrała się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów obrad – obok sprawy ochrony dzieci i młodzieży – są m.in. obchody ważnych rocznic: 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz 40. rocznicy jego pierwszej pielgrzymki do Polski.



Tę ostatnią rocznicę upamiętnia wystawa otwarta przez rozpoczęciem obrad rady stałej w jasnogórskim Arsenale. Podczas uroczystego otwarcia abp Gądecki nawiązał m.in. do obchodzonej w środę 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, podkreślając rolę Jana Pawła II w budowaniu europejskiej jedności.



– Trzeba pamiętać, że tamta uroczystość, tamta pielgrzymka (do Polski w 1979 r.) była w Gnieźnie początkiem drogi do jedności Europy. To właściwie zanim padł mur berliński, zanim powstała Solidarność, daleko wcześniej Ojciec Święty już mówił o konieczności jedności duchowej Europy – przypomniał przewodniczący KEP.



– Ta jedność wydaje się coraz bardziej poszerzać w sensie terytorialnym, geograficznym. Nie oznacza to jednak, że ona postępuje w sensie duchowym. To widać choćby po odrzuceniu ducha chrześcijańskiego przez współczesne władze Unii Europejskiej. Niemniej jednak nic nie stoi w miejscu; przez obecność chrześcijaństwa w UE, a właściwie w Europie, Europa nic nie traci, a dużo zyskuje – podsumował abp Gądecki.

